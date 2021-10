Mit Zertifikatspflicht Auch die Buchrainer Chilbi findet statt Nach einem Jahr Unterbruch gibt es auf dem Dorfschulhausareal am 30. und 31. Oktober wieder ein Dorffest.

Die Chilbi fand in Buchrain letztmals 2019 statt. Bild: PD

Nach der Schützenchilbi auf der Luzerner Allmend und der Krienser Chilbi findet in der Region eine weitere Chilbi statt: jene in Buchrain am 30. und 31. Oktober. Nach einem Jahr Unterbruch haben die Organisatoren – die Aktivriege des STV Buchrain und weitere Vereine – beschlossen, den Anlass auf dem Dorfschulhausareal wieder durchzuführen.

Personen ab 16 Jahren benötigen für den Zutritt ein Covid-Zertifikat sowie einen amtlichen Ausweis, unter 16-Jährige benötigen ebenfalls einen Ausweis, wie die Organisatoren mitteilen. Der Eintritt ist über das gesamte Wochenende gratis. Am Samstag wird das Gelände um 13 Uhr geöffnet, am Sonntag um 10.30 Uhr. Am Samstagabend findet eine Party statt. Dann dürfen ab 20 Uhr nur noch Personen ab 16 Jahren rein. Weitere Infos auf www.bueri-chilbi.ch. (std)