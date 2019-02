Mit Zug und Bus sicher an die Luzerner Fasnacht Dank dem Luzerner Fasnachtspass können auch dieses Jahr alle Fasnächtler und Besucher bequem mit Bahn und Bus an die Luzerner Fasnacht und wieder nach Hause fahren. Hier die wichtigsten Kurse. Hugo Bischof

Mit dem Urknall beginnt die Luzerner Fasnacht. Am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, verkehren wieder zahlreiche Extrazüge und Extrabusse. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 8. Februar 2018)

Auch in diesem Jahr bieten die SBB, Passepartout, nachtstern und ihre Partner spezielle Tickets und Kurse für die Luzerner Fasnacht an.

Luzerner Fasnachtspass

Ein besonderes Angebot ist der Luzerner Fasnachtspass. Er bietet vom 28. Februar bis 6. März freie Fahrt mit Bahn und Bus in der Stadt und Agglomeration Luzern in den Passepartout-Zonen 10 und 28. Der Luzerner Fasnachtspass kostet 18 Franken. Mit dem Fasnachtspass können auch das nachtstern-Angebot und die Nacht-S-Bahnen der Linien S1, S3 und S9 sowie alle Frühkurse genutzt werden. Die Familienermässigung wird auf dem Fasnachtspass gewährt. Personen, die nur eine Hin- oder eine Rückfahrt benötigen, können Ihr Billett auf sbb.ch oder mit der App SBB Mobile kaufen. Der Nachtzuschlag sowie der nachtstern-Tarif sind in diesen Billetten allerdings nicht inbegriffen und müssen separat gelöst werden.

Extrafahrten

Auch dieses Jahr fahren wieder zahlreiche Extrazüge aus der ganzen Zentralschweiz an die Luzerner Fasnacht. Besonders gross ist das Angebot zum Fasnachtsstart am Schmutzigen Donnerstag, 28. Februar. Um rechtzeitig an der Tagwache um 5 Uhr in Luzern zu sein, können Sie die nachfolgend aufgeführten SBB- und S-Bahn-Züge benutzen. Achtung: Nicht alle Züge halten an allen Zwischenstationen, bitte Fahrpläne auf www.sbb.ch oder www.passepartout.ch beachten!.

Zug-Rotkreuz-Luzern: Abfahrt 3:29 (Ankunft in Luzern 4:12), Abfahrt 4:00 (Ankunft in Luzern 4:37)

Wohlen-Rotkreuz-Luzern: Abfahrt 2:59 (Ankunft in Luzern 4:12.

Arth/Goldau-Luzern: Abfahrt 3:44 (Ankunft in Luzern 4:18)

Erstfeld-Arth/Goldau-Luzern: Abfahrt 3:35 (Ankunft in Luzern 04:45)

Engelberg-Stans-Luzern: Abfahrt 3:32 (Ankunft in Luzern 4:25)

Giswil-Sarnen-Luzern: Abfahrt 3:53 (Ankunft in Luzern 4:35)

Langnau-Wolhusen-Luzern: Abfahrt 3:28 (Ankunft in Luzern 4:32)

Huttwil- Willisau-Wolhusen-Luzern: Abfahrt 3:45 (Ankunft in Luzern 04:40)

Sursee-Luzern: Abfahrt 3:45 (Ankunft in Luzern 04:18)

Olten-Zofingen-Sursee-Luzern: Abfahrt 03:19 (Ankunft in Luzern 04:22, ohne Halt zwischen Sursee und Emmenbrücke) oder Abfahrt 03:40 (Ankunft in Luzern 04:35)

Hochdorf-Luzern: Abfahrt 03:44 (Ankunft in Luzern 04:14) oder 04:14 (Ankunft in Luzern 04:43)

Beinwil am See-Hochdorf-Luzern: Abfahrt 03:40 (Ankunft in Luzern 04:28)

Extrazug aus Zürich

Es gibt am 28. Februar am Schmutzigen Donnerstag morgen auch einen Fasnachts-Extrazug ab dem Hauptbahnhof Zürich: Abfahrt 03:35 (Ankunft in Luzern 04:37). Hält in Zug, Zug Schutzengel, Zug Chollermüli, Cham Alpenblick, Cham, Hünenberg Zythus, Hünenberg Chämleten, Rotkreuz (Umsteigen), Gisikon-Root, Root D4 03:55, Buchrain, Ebikon.



Extraschiff ab Weggis

Die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) bietet am 28. Februar am Schmutzigen Donnerstag morgen ein Extraschiff ab Weggis an (Abfahrt 04:10). Zwischenhalt in Hertenstein (04:18). Ankunft in Luzern 04.44. In Weggis werden die Extrabusse der AAGS Schwyz (von Greppen und Vitznau) abgewartet

Auch die Rothenburg Auto AG, die Rottal Auto AG, die Auto AG Schwyz und PostAuto sowie die Verkehrsbetriebe Luzern (vbl) bieten an allen Fasnachtstagen Frühkurse an. Innerhalb des Gültigkeitsbereiches sind die Luzerner Fasnachtspässe auch in den Frühkursen Bus/Schiff gültig – ohne Aufpreis. Ohne Pass/Billett kosten die Frühkurse mit Bus/Schiff eine Fahrpauschale von 7 Franken.

Frühkurse auch am Güdismontag

Extrazüge und Extrafahrten nach Luzern gibt es auch am Güdismontag, 4. März. Hier findet die Fasnachtstagwache um 6 Uhr statt.

Auch Spätkurse für die Rückreise

Auch für die Rückfahrt ab Luzern gibt es in den Nächten vom 28. Februar auf den 1. März, vom 4. auf den 5. März und vom 5. auf den 6. März spezielle Spätkurse. Die spätesten Verbindungen sind die nachtstern-Fahrten um 03:45 Uhr.