Mitbewohner in Luzern mit Hammer verletzt: Fünf Jahre Gefängnis Das Luzerner Kriminalgericht verurteilt einen Gambier wegen versuchter vorsätzlicher Tötung. Das Urteil fällt milder aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

In einer Luzerner Mietwohnung hat ein Gambier seinen Mitbewohner mit einem Schlosserhammer niedergeschlagen. Dafür musste er sich am 3. Dezember vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten. Dieses verurteilt den Afrikaner wegen versuchter vorsätzlicher Tötung, Widerhandlung gegen das Waffengesetz sowie mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Zudem wird er für zwölf Jahre des Landes verwiesen.

Der Vorfall ereignete sich am 23. Juli 2017 nach Mitternacht. Der alkoholisierte und unter Drogen stehende Beschuldigte hörte laut Musik. Sein Mitbewohner bat ihn um Ruhe, weil seine Frau und das gemeinsame Kind schlafen wollten. Es entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, die blutig endete.

Staatsanwältin beantragte sechs Jahre Gefängnis

Vor dem Zuschlagen drohte der Beschuldigte laut Anklageschrift mit den Worten «I kill you». Das Opfer blieb nach der Tat mit schweren Kopfverletzungen liegen, während der damals 24-jährige Mann mit dem Hammer die Wohnung verliess. Die Staatsanwältin betonte vor Gericht, das Opfer habe nur durch Zufall überlebt. Seine Verletzung zeige die Verwerflichkeit der Tat schonungslos auf (wir berichteten).

Die Richter gehen von einer leicht bis mittel verminderten Schuldfähigkeit aus. Das Urteil fällt milder aus als von der Staatsanwältin beantragt. Sie wollte eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren, unter anderem auch wegen Raubes. Der Beschuldigte soll einen Nachbarn im Treppenhaus gewürgt und ausgeraubt haben. Zudem soll er ihm mit einem Hammer gegen die Knie geschlagen haben. Vom Vorwurf des Raubes wurde er aber freigesprochen.

Der Verteidiger beantragte eine mildere Strafe. Sein Mandant habe die Tat nicht geplant, sie sei aus der Situation heraus entstanden. «Nicht jeder, der sagt ‹ich bringe dich um›, will wirklich töten», argumentierte er. Ein Freiheitsentzug von vier Jahren für versuchte eventualvorsätzliche Tötung sei angemessen. Er appellierte an die Richter, von einem Landesverweis abzusehen, da der Beschuldigte einen dreijährigen Sohn in der Schweiz habe. Deswegen sei die Härtefallklausel zu prüfen.