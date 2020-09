Mitfahrdienst Taxito baut Netz in Luthern aus

An den Taxito-Haltestellen erscheint der gewünschte Zielort auf einer solarbetriebenen Anzeigetafel, sobald der Gast das gewünschte Ziel per SMS an Taxito geschickt hat. Jeder vorbeifahrende Autofahrer kann den Fahrgast an den gewünschten Ort mitnehmen.

Der Passagier schickt vor dem Einsteigen die Autonummer an Taxito, womit Fahrer, Fahrgast und gefahrene Strecke bekannt sind. Taxito belastet für die Fahrt 2.90 Franken auf der Handy-Rechnung. Der Fahrer bekommt einen Franken gutgeschrieben, sofern er sich registriert hat.