Mobilität Durchgangsbahnhof und Bypass sollen «ohne Verzögerungen» umgesetzt werden Kanton und Stadt Luzern haben eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Darin halten sie fest, dass sie sich für eine «zeitnahe Realisierung» der beiden Grossprojekte einsetzen wollen.

So könnte es im Durchgangsbahnhof Luzern aussehen. Visualisierung: PD

Über 4 Milliarden Franken soll der Bund in grosse Verkehrsprojekte im Raum Luzern investieren: 2,4 Milliarden für den Durchgangsbahnhof, 1,7 für den Autobahnausbau Bypass. Nun haben der Regierungsrat und der Luzerner Stadtrat eine gemeinsame Absichtserklärung zu diesen Projekten unterzeichnet. Sie wollen sich für eine «zeitnahe Realisierung der beiden für die künftige Mobilität im Kanton Luzern zentralen Schlüsselprojekte» einsetzen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst. Und weiter:

«Sie sind sich einig, dass die beiden Schlüsselprojekte Durchgangsbahnhof Luzern und Bypass Luzern ohne Verzögerungen umzusetzen sind.»

Weiter ist in der Erklärung unter anderem festgehalten, dass Regierungs- und Stadtrat die Realisierung der Projekte mit «Kommunikationsmassnahmen» unterstützen. Sie «bringen diese Haltung an öffentlichen Auftritten regelmässig zum Ausdruck».

Flankierende Massnahmen sollen für Entlastung der Innenstadt sorgen

Das wachsende Verkehrsaufkommen im Raum Luzern werde ohne geeignete Massnahmen «die Erreichbarkeit, die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Luzern und die Attraktivität der Region Luzern als Wohn- und Ferienregion wesentlich beeinträchtigen», heisst es weiter in der Erklärung. Der Durchgangsbahnhof ermögliche dringend benötigte Angebotsausbauten bei der S-Bahn sowie «eine flächen- und energieeffiziente Weiterentwicklung der Mobilität in der Agglomeration», heisst es in der Mitteilung. Weiter könne Luzerns Innenstadt aufgewertet werden, da oberirdische Gleisflächen wegfallen.

Der Bypass, ein zweiter Autobahntunnel zwischen Emmen und Kriens, ermögliche es, den Transitverkehr vom lokalen Verkehr zu trennen. Es könnten so auch die Strassen in der Stadt und der Agglomeration entlastet werden. «Diese Entlastung des Zentrums gilt es durch gezielte flankierende Massnahmen zu unterstützen und damit auch den strassengebundenen öffentlichen Verkehr zu stärken», heisst es in der Absichtserklärung. Zudem halten die beiden Exekutiven fest, sich dafür einzusetzen, dass während der Bauphase vor allem der ÖV «als Rückgrat der Mobilität in der Agglomeration Luzern» zuverlässig abgewickelt werden könne.

Update folgt.