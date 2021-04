Mobilität Nextbike neu auch in Root Der Bikesharing-Dienst weitet sein Angebot im Rontal aus. Seit dem 1. April stehen in Root 27 Nextbike-Velos an 9 Standorten zur Verfügung. Einheimische und Gemeindeangestellte geniessen freie Fahrt.

(dvm) Seit dem 1. April ist Nextbike auch in Root präsent, wie die Gemeinde mitteilt. Mit dem Veloverleihsystem können Velos stunden- oder tageweise gemietet werden. Die Ausleihe erfolgt rund um die Uhr per Telefon oder App.

Einheimische und Gemeindeangestellte geniessen freie Fahrt: Seit dem 1. April stehen in Root 27 Nextbike-Velos an 9 Standorten zur Verfügung. Bild: PD/Gemeinde Root

Mit Nextbike sollen der kombinierte Verkehr mit Velo, Bus und Bahn gefördert und das Rontal entlastet werden. Nextbike ist nicht nur eine interessante Alternative für Touristinnen und Touristen, um die Region zu erkunden. Das Angebot ist in erster Linie eine attraktive Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. «Wir freuen uns, dass wir in Root nun ebenfalls Nextbike im Angebot haben und für die Rooterinnen und Rooter eine weitere tolle Möglichkeit bieten», lässt sich Gemeindepräsident Heinz Schumacher in der Mitteilung zitieren.

Dichtes Netz an Ausleihstationen In Root werden 27 Velos an 9 Standorten zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Die Standorte verteilen sich über die ganze Gemeinde und ermöglichen so einen einfachen und direkten Zugang für möglichst viele Einwohner. Während die meisten Standorte nahe an der Luzernerstrasse K17 und bei öffentlichen Anlagen liegen, gibt es auch dezentrale Ausleihstationen im Industriegebiet in Richtung Perlen. So liegen zwei weitere Standorte direkt bei der Renergia Zentralschweiz AG sowie Perlen Papier AG und eröffnen vielen Arbeitnehmenden weitere Möglichkeiten.

Für Einheimische und Angestellte der Gemeinde kostenlos

Rooterinnen und Rooter profitieren von der kostenfreien Nutzung von Nextbike während vier Stunden– und erhalten so Zugang zu 1'100 Nextbike-Velos an 296 Nextbike-Stationen in 23 Gemeinden der ganzen Zentralschweiz. Um von diesem attraktiven Angebot Gebrauch machen zu können, bedarf es einer einmaligen Registrierung.

Im Rahmen des Mobilitätsmanagements der Gemeinde Root können auch alle Mitarbeitenden der Schule und Gemeinde Root von vier Stunden Gratisfahrt profitieren. «Unser Ziel ist es, mit verschiedenen Massnahmen die Autonutzung zu verändern», so Heinz Schumacher weiter.