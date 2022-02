Mobilität Nextbike-Velos werden in der Zentralschweiz beliebter – Anbieter zieht sich aber aus der Stadt Zug zurück Im Januar haben die Ausleihungen von Nextbike weiter zugenommen. In Sursee haben sich die Zahlen durch die Netzerweiterung sogar verfünffacht.

Mit 13'316 Ausleihungen wurden im Januar 2022 mehr Nextbike-Velos in der Zentralschweiz ausgeliehen als in den vorherigen Jahren. In der Region Sursee haben sich die Ausleihzahlen durch die Netzerweiterung in umliegende Gemeinden sogar verfünffacht, heisst es in einer Mitteilung der Caritas Luzern. Die Nextbikes stehen in Luzern, der Stadt Zug, Horw, Sursee, Hergiswil, Stans, Küssnacht, Sarnen und diversen weiteren Gemeinden in der Zentralschweiz zum Ausleihen bereit.

Per Ende März zieht sich Nextbike nun aber aus der Stadt Zug zurück. Eine dauerhafte Mitfinanzierung durch die öffentliche Hand sei nicht zu Stande gekommen. (mim)