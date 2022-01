Mobilität Taxifahren in Luzern wird teurer Um durchschnittlich 12,5 Prozent steigen die Taxi-Tarife in der Stadt Luzern. Neu gilt eine Unterscheidung zwischen Tag- und Nachtfahrten; auch am Wochenende wird Taxifahren etwas teurer.

Die Taxistände beim Bahnhof Luzern. Bild pd

Per 1. Februar 2022 werden die Maximalansätze für die Taxitarife in der Stadt Luzern erhöht. Das teilte der Luzerner Stadtrat am Freitag mit. Mit dieser Anpassung werde ein gerechtfertigtes Anliegen der Taxibranche erfüllt, so die Stadtregierung. Die Erhöhung der Tarife um 10 bis 20 Prozent (im Durchschnitt 12,5 Prozent) sei in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Taxikommission, Sejfudin Causevic, festgelegt worden.

«Mit der Erhöhung der maximal zulässigen Taxitarife werden Taxifahrten zwar etwas teurer als bis anhin, durchschnittlich aber nicht höher als in anderen Schweizer Städten», schreibt der Stadtrat in seiner Medienmitteilung. Aus diesem Grund habe der Preisüberwacher, dem solche Erhöhungen unterbreitet werden müssen, der Stadt Luzern grünes Licht gegeben. Die bisherigen Ansätze sind seit dem Erlass des Tarifs für das Taxiwesen am 30. April 2008 unverändert geblieben.

Taxifahrer können auch günstigere Preise anbieten

Am bisherigen System der Maximalansätze anstelle von Festpreisen wird festgehalten. Das bedeutet, dass auf Wunsch von Fahrgästen auch weiterhin Pauschalfahrten möglich sind. «Damit steht es grundsätzlich jeder Taxifahrerin, jedem Taxifahrer oder jedem Taxiunternehmen frei, günstigere Fahrpreise anzubieten», sagt Mario Lütolf, Leiter Dienstabteilung Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern.

Das sind die Änderungen im Einzelnen:

Höhere Grundtaxe Bisher galt eine Grundtaxe von 6 Franken bei Antritt der Fahrt. Neu gilt ab 1. Februar ein Grundtarif von 6.60 Franken.

Bisherige Taxe 2 entfällt Bisher galt 3.80 Franken pro Kilometer (Taxe 1) und 3.50 Franken pro Kilometer ab 20 Franken (Taxe 2). Die bisherige Taxe 2, wonach sich der Tarif ab Erreichen eines Fahrpreises von 20 Franken automatisch reduziert, entfällt künftig. Neu gilt die Unterteilung der Taxen nach Tages-/Nachtzeit beziehungsweise Sonn- und Feiertagen. Demnach gilt für die Taxe 1 (Mo-Fr 06.00-20.00 Uhr) 4 Franken. Die Taxe 2 (Mo-Fr 20.00-6.00 Uhr sowie Sa/So und Feiertage ganzer Tag) beträgt 4.20 Franken. Die Taxuhren sollen so programmiert werden, dass die Umstellung vom einen zum anderen Tarif jeweils automatisch erfolgt. Wird die Fahrt beispielsweise um 19.55 Uhr angetreten, gilt Taxe 1 bis 20 Uhr. Um 20 Uhr schaltet die Taxuhr automatisch auf Taxe 2.

Neue Taxe ab 5 Personen Neu gibt es eine Taxe 3. Sie gilt ab 5 Personen und beträgt 4.50 Franken. Die Fahrpreise ab einer Anzahl von fünf Personen werden höher als die übrigen Tarife ausfallen, weil ein grösseres Taxifahrzeug beansprucht wird.