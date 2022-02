Mobilität Vernetzter, pünktlicher, ökologischer: Diese Pläne hat die Luzerner Regierung für den ÖV Im neuen ÖV-Bericht zeigt sich der Regierungsrat selbstkritisch, setzt aber auch ambitionierte Ziele bis 2025. Vor allem zwei Knacknüsse gilt es zu meistern.

Über drei Monate hatten Parteien, Verbände und Behörden Zeit, um sich durch den 130-seitigen ÖV-Bericht zu wälzen. Darin skizziert der Regierungsrat, wie es um den öffentlichen Verkehr im Kanton Luzern steht und wie er weiterentwickelt werden soll. Nun ist die Vernehmlassung beendet. Wir haben die wichtigsten Punkte herausgepickt und zeigen auf, wie unterschiedlich die Parteien darauf reagieren.

Ausgangslage: Die Nachfrage steigt

«Die Kapazitätsengpässe werden sich bei einigen S-Bahn- und Buslinien mittelfristig verschärfen.» Gleich zu Beginn weist die Regierung auf die wachsende Nachfrage im ÖV hin (die Pandemiezeit ausgenommen). Gegenüber 2019 wird sie bis 2025 um rund sechs Prozent steigen. Das Problem: Zu Spitzenzeiten können kaum zusätzliche Züge eingesetzt werden. Einzig bei den Bussen habe man noch Reserven. Es bestehe die Gefahr, dass die Bevölkerung aufs Auto umsteige, was politisch nicht gewollt sei.

Modalsplit: ÖV-Anteil soll steigen

Apropos politische Ziele: Der Regierungsrat möchte den Anteil des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr erhöhen. Denn mit Bussen und Zügen können gleichzeitig mehr Personen transportiert werden, was platzsparender und ökologischer ist. So soll der ÖV-Anteil erhöht werden (Vergleich 2015 mit 2025):

Stadt Luzern: 42 Prozent auf 45 Prozent

Agglomeration: 20 Prozent auf 30 Prozent

Ländlicher Raum: 16 Prozent auf 20 Prozent

Die Ziele sind ambitioniert, wurden sie doch bereits in den vorherigen ÖV-Berichten gesetzt und nicht erreicht. Sie dürften zur Knacknuss werden. Die rein bürgerliche Regierung gibt sich selbstkritisch. Die Zielverfehlung sei mitunter ein Resultat einer Politik, die den ÖV zu wenig und das Auto zu stark gefördert habe.

Massnahmen 1: strategische Ziele

Um einen höheren ÖV-Anteil zu erreichen, will die Regierung an verschiedenen Punkten ansetzen: die Bus-Kapazitäten erhöhen, Doppelstockzüge einsetzen (dazu später mehr), den Verkehr managen, etwa durch die «konsequente» Busbevorzugung oder Dosierungsampeln bei Parkhäusern und Autobahnausfahrten sowie Sharing-Angebote und Verkehrsdrehscheiben fördern. Generell gelte es, die Verbindungen besser aufeinander abzustimmen. Die Digitalisierung soll dabei helfen. Auch die Pünktlichkeit soll erhöht werden.

Massnahmen 2: Konkrete Pläne

Zahlreiche Bus- und Bahn-Linien sollen erweitert oder neu geschaffen werden (siehe Karte). Zu den wichtigsten gehört die Einführung von Doppelstockzügen beim Regioexpress Luzern-Olten ab 2025. Auch dank grösserer Züge soll auf dieser Strecke die Gesamtkapazität um 60 Prozent erhöht werden. Weiter soll das ÖV-Angebot zu den touristischen Gebieten wie der Rigi, Sörenberg, Eigenthal und dem Napfgebiet ausgebaut werden. Des Weiteren sind 30-Minuten-Takte in Planung, etwa von Luzern nach Engelberg/Interlaken (ab 2030) und Bern (ab 2032). Grosse Auswirkungen erhofft sich die Regierung ausserdem vom Durchgangsbahnhof (ab 2040).

Umwelt: Elektro- statt Dieselbusse

Der Verkehr ist im Kanton Luzern etwa für einen Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bis 2050 muss dieser klimaneutral sein, so das Ziel der Regierung. Dafür sollen ab zirka 2030 «nahezu flächendeckend» Dieselbusse durch Batteriebusse ersetzt werden.

Die VBL haben drei neue Elektrobusse seit Dezember im Einsatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 9. Dezember 2021)

Hindernisfrei: bloss 178 von 730 Haltestellen saniert

Bis Ende 2023 müssen Haltestellen gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz hindernisfrei werden. Dies ist die zweite Knacknuss für den Kanton Luzern, der dieses Ziel nicht erreichen wird. Denn bis zu gesetzter Frist werden voraussichtlich 49 der 59 Bahn- und 129 der 671 Bushaltestellen auf Kantonsstrassen behindertengerecht sein. Hinzu kommen 400 Busstationen, für die die Gemeinden zuständig sind. Wie viele davon noch ausgebaut werden müssen, ist unklar.

Finanzierung: Keine Preiserhöhungen geplant

Den ÖV finanzieren alle drei Staatsebenen gemeinsam. Der Kanton und Gemeinden zahlen bis 2025 jährlich 80,4 Millionen Franken an den Verkehrsverbund Luzern. Tariferhöhungen seien derzeit keine vorgesehen. Dafür aber flexible Preise, um die Nachfrage von Spitzen- zu Schwachlastzeiten zu verschieben.

Parteien: Lob von links, Kritik von rechts

Der Kanton wird den ÖV-Bericht nun überarbeiten. Das Parlament wird ihn voraussichtlich im September 2022 beraten. Die Parteien sind grundsätzlich zufrieden mit dem Bericht. Einzig die SVP stimmt der Stossrichtung «eher nicht» zu. Es sei zwar richtig, den ÖV attraktiver zu gestalten, dies dürfe jedoch nicht auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs geschehen. Selbes schreibt die Mitte-Partei. Von links-grüner Seite erhält die Regierung Lob. Nun gelte es, die skizzierten Massnahmen auch tatsächlich umzusetzen.