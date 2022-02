Mobilität Verwirrung um Aufhebung zweier Bahnhöfe: St.Erhard und Wikon können aufatmen – vorerst Auf der Strecke Luzern–Olten sollen zwei Haltestellen aufgehoben werden. So steht es im neuen Luzerner ÖV-Bericht. Dieser sei aber bereits nicht mehr aktuell. Die Gemeindepräsidentinnen reagieren erstaunt.

Noch bis Freitag befindet sich der neue ÖV-Bericht in der Vernehmlassung. Doch bereits jetzt sorgt er für Aufregung. Grund ist folgender Satz: «Sobald in einigen Jahren der Halbstundentakt des RE Luzern‒Olten in Verknüpfung mit der S29 Sursee‒Olten‒Turgi realisiert werden kann, ist wegen der dadurch notwendigen Aufhebung der S-Bahn-Haltestellen St.Erhard-Knutwil und Brittnau-Wikon eine attraktive und Mehrwerte generierende Ersatzerschliessung per Bus sicherzustellen.»

Die S-Bahn könnte künftig nicht mehr am Bahnhof Brittnau-Wikon halten. Bild: Walter Schwager (12. Februar 2009)

Die Haltestellen in St.Erhard und Wikon sollen aufgehoben werden? Das ist neu. Und überrascht. Schliesslich erwähnt der Luzerner Regierungsrat im selben Bericht mehrfach, dass er künftig stärker auf den öffentlichen Verkehr setzen möchte. Auch von einer Kapazitätssteigerung auf ebendieser Strecke ist die Rede.

Kommt hinzu, dass das Gebiet rund um den Bahnhof in Wikon ein wirtschaftlicher Entwicklungsschwerpunkt von kantonaler Bedeutung ist. Das Transportunternehmen Planzer möchte hier beispielsweise für rund 100 Millionen Franken ein neues Logistikzentrum bauen und 200 Arbeitsplätze schaffen.

Gemeinden wollen Bahnhöfe beibehalten

Von der möglichen Aufhebung der Bahnhöfe haben Michaela Tschuor und Priska Galliker durch den ÖV-Bericht respektive durch die Landzeitungen erfahren. Die Gemeindepräsidentinnen von Wikon und Knutwil, zu dem der Ortsteil St.Erhard gehört, kritisieren die Pläne. Sie würden es bedauern, wenn die Züge nicht mehr in ihren Gemeinden halten, wie sie auf Anfrage sagen. Dazu Tschuor:

«Es wäre absolut sinnwidrig, eine Haltestelle aufzuheben, die mitten in einem kantonalen Entwicklungsschwerpunkt liegt.»

Priska Galliker sei sich bewusst, dass der Bericht erst in der Vernehmlassung sei. Die allfällige Streichung einer S-Bahn-Haltestelle könne sie aber angesichts der aktuellen Verkehrsprobleme auf den Strassen nicht nachvollziehen. «Wenn man von St.Erhard mit dem ÖV pünktlich nach Sursee fahren möchte, nimmt man den Zug. Die Schiene ist einfach zuverlässiger als die Strasse.»

Aufhebung «erst mittel- bis langfristig denkbar»

Die Gemeinden Knutwil und Wikon haben ihre Kritik im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens bereits beim Kanton deponiert. Die Aufregung ist aber womöglich umsonst. «Eine Aufhebung der Zugshalte in St.Erhard-Knutwil und Brittnau-Wikon ist nicht notwendig», schreibt Romeo Degiacomi, Mediensprecher des Verkehrsverbunds Luzern, auf Anfrage. Der VVL hat den ÖV-Bericht zuhanden des Regierungsrats erarbeitet.

Gemäss Degiacomi soll der RegioExpress Luzern–Olten ab 2025 mit Doppelstockzügen geführt werden. Ergänzend zu diesem fahre weiterhin die S-Bahn S29 Sursee–Olten, welche an den beiden Haltestellen in St.Erhard und Knutwil hält.

Ganz vom Tisch ist die Sache aber nicht. Denn wie Degiacomi weiter schreibt, ist die Aufhebung der beiden Zugshalte im Angebotskonzept 2035 enthalten. Ein konkreter Umsetzungszeitpunkt sei «offen und erst mittel- bis langfristig denkbar».

Ob es so weit komme, sei von zahlreichen weiteren Fragestellungen des zukünftigen Bahnangebots abhängig. In erster Linie dürfte damit der erwähnte Halbstundentakt auf der Strecke Luzern–Olten gemeint sein. Wann dieser eingeführt wird, ist unklar. Degiacomi sagte gegenüber der «Surseer Woche», das Projekt sei «noch lange Zeit nicht spruchreif». Mit den nun geplanten Doppelstockzügen und den ebenso vorgesehenen grösseren Zügen könne die Gesamtkapazität um 60 Prozent erhöht werden.

Die Zukunft der Haltestelle St.Erhard dürfte ausserdem von der neuen Buslinie 80 Sursee–St.Erhard–Kaltbach–Wauwil–Egolzwil–Nebikon–Altishofen abhängen. Diese wird seit Jahren von der Bevölkerung und der Gemeinde Mauensee gefordert. Aktuell laufe die Planung, so Degiacomi. Eingeführt werden solle sie «in den nächsten vier bis fünf Jahren».