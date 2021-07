Mögliche Keimbildung Kanton Luzern stoppt Corona-Tests in Unternehmen – Testmaterial muss zurückgerufen werden Der Kanton Luzern stoppt per sofort die Aktion «Together We Test», bei welcher regelmässige Corona-Tests in Unternehmen durchgeführt werden. Grund dafür ist, dass das Testmaterial zurückgerufen werden muss. Dies geht aus einer E-Mail an die betroffenen Betriebe hervor.



Seit einigen Wochen bietet der Kanton Luzern den Unternehmen die Möglichkeit, regelmässige Corona-Tests am Arbeitsplatz durchzuführen. Durch diese regelmässigen Tests können Mitarbeiter beispielsweise von der Maskenpflicht am Arbeitsplatz befreit werden. Nun muss der Kanton Luzern das Projekt aber sistieren, wie PilatusToday berichtet.

In einem E-Mail, welches PilatusToday und Tele 1 vorliegt, heisst es, dass der Kanton vorinformiert worden sei, «dass sämtliches von ‹Together We Test› zur Verfügung gestelltes Testmaterial zurückgerufen werden muss.» Sobald man weitere Informationen habe, würden diese an die Unternehmen weitergeleitet. Bis dahin sei die Aktion im Moment zu sistieren.



Mögliche Keimbildung

Das Schreiben an die Unternehmen deutet darauf hin, dass es offenbar ein Problem mit dem Testmaterial gibt. Bei der zuständigen Hotline heisst es auf Anfrage dann auch, dass es beim jetzigen Material eine Neigung zur Keimbildung gebe. Ein effektiver Fall sei in Luzern bislang jedoch nicht bekannt. Bis Mitte August sollte das neue und qualitativ bessere Material wieder an die Betriebe geliefert werden. Bis dahin empfiehlt die Hotline, mit solchen Tests zu pausieren.