Monstercorso 2019: Route und Programm

Am Dienstagabend geht die Luzerner Fasnacht mit dem traditionellen Monstercorso zu Ende. Er führt alle «Vereinigte»-Guuggenmusigen, Kleinformationen und Sujetgruppen zu einem gigantischen Umzug zusammen.

Die Rüssgusler Ebikon am Monstercorso vom vergangenen Jahr. (Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 28. Februar 2018))

Ab 19.30 Uhr findet der Monstercorso statt. Dass der Umzug auch durch die Gassen der Luzerner Altstadt führt, macht seine besondere Faszination aus. Die Route ist auch heuer dieselbe wie immer: Start ist um 19.30 Uhr in der Bahnhofstrasse beim Luzerner Theater, danach gehts über die Seebrücke, den Schweizerhofquai und die Töpferstrasse in die Hertensteinstrasse und von da in die Altstadt. Planmässiges Ende des Monstercorsos ist um 22 Uhr, seine Auflösung ist am Ende des Löwengrabens.

Fasnacht17_Monster_Route (Bild: Grafik: jn)

Die Reihenfolge innerhalb der fünf Blöcke kann sich ändern und sie starten im Halbstundentakt. Über www.luzernerzeitung.ch lässt sich der Monstercorso abends live mitverfolgen.

Zuvorderst im Monstercorso laufen wie gewohnt der Tambourenverein Luzern (Gründungsjahr 1908), der Tambourenverein Gerliswil Emmen (1929) und die Fritschigruppe der Zunft zu Safran. Der Jubiläumsblock wird diesmal angeführt von der Chatzemusig Lozärn (gegründet 1949).

Umzugs-Nr. Musig Gründungsjahr 1 Tambourenverein Luzern 1908 1 Fritschigruppe Zunft zur Safran 1400 2 Tambourenverein Gerliswil-Emmen 1929

Umzugs-Nr. Musig Gründungsjahr 3 Chatzemusig Lozärn 1949 4 Lozärner Häxe 1959 5 Altstadt-Kanonen 1969 6 Rüssgusler 1969 7 Tschäderi-Bumm 1969 8 CH-Guugger 1979 9 Chnuppesager 1979 10 Coco-Schüttler 1979 11 Loschtmölch 1989 12 Lozärner Kracher 1989 13 RüssSuuger 1989 14 Vuotisheer 1989 15 Die Staubige 1994 16 Gögguschränzer 1994

Umzugs-Nr. Musig Gründungsjahr 17 Luz. Original Guggenmusig 4711 1947 18 Bohème Musig Lozärn 1950 19 Gagugger 1953 20 Luzärner Buchelimusig 1953 21 Noteheuer Fasnachtsmusig Lozärn 1955 22 Schnäggebörger Guuggemusig Lozärn 1958 23 Rotsee-Husaren Ebikon 1960 24 Vikinger Fasnachtsmusik Luzern 1960 25 Barfuessfäger Guuggemusig Lozärn 1961 26 Chacheler Musig Chriens 1961 27 Pilatusgeister Guggenmusig Luzern 1961 28 Fritschimusig Lozärn 1962 29 Paulusschränzer Lozärn 1962 30 Rüüssfrösch Lozärn 1964 31 Borggeischter Musig Roteborg 1965 32 Glatzesträhler Lozärn 1965 33 Lopper-Gnome Hergiswil 1965 34 Saunafäger Musig Lozärn 1966

Umzugs-Nr. Musig Gründungsjahr 35 Wäsmali-Chatze 1967 36 Kakaphonikers Spootzönder 1968 37 Müsali-Musig Lozärn 1968 38 Schnarhüüler Lozärn 1968 39 Spöitzer 1970 40 Hydra-Musig 1971 41 Löchlitramper 1971 42 Noggeler 1971 43 Gluggsi-Musig 1972 44 Ronfäger 1972 45 Rotsee-Möven 1972 46 Schöttschteifäger 1972 47 Schlitzäugler 1973 48 Hügü-Schränzer 1974 49 Ratteschwänz 1974 50 Schteichocher 1974 51 Alti Garde Lozärn 1975 52 Holzwörm 1975 53 Gaugewäudler 1976

Umzugs-Nr. Musig Gründungsjahr 54 Schlösslifäger 1977 55 Träumeler 1977 56 Födlitätscher 1980 57 Schügumugger 1981 58 Tropeblocher 1981 59 Blattlüüs 1982 60 Chottlebotzer 1982 61 Leuechotzler 1982 62 Musegghüüler 1982 63 Nostradamus 1982 64 Näbelhüüler 1983 65 Rasselbandi 1984 66 Amok-Symphoniker 1985 67 Mölibach Geischter Adlige 1985