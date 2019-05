Motorradfahrer bei Selbstunfall verletzt Auf der Kantonsstrasse in Werthenstein ist ein Motorradfahrer gestürzt und prallte gegen die Leitplanke. Er wurde verletzt ins Spital gefahren.





(pd/stg) Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag auf der Kantonsstrasse von Wolhusen Richtung Entlebuch. In Werthenstein, Gebiet Gassehüsli, stürzte er in der Linkskurve und prallte gegen die rechtsseitige Leitplanke. Das Motorrad schleuderte nach dem Anprall an die Leitplanke quer über die Gegenfahrbahn und blieb dort liegen.



Der verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Aufgrund von ausgelaufenen Flüssigkeiten musste die Fahrbahn durch die Feuerwehr Wolhusen gereinigt werden.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10‘000 Franken, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt.