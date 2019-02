Motorradfahrer bei Unfall in Ebikon verletzt – Polizei sucht Zeugen In Ebikon wurde einem Motorradfahrer der Weg abgeschnitten. Beim Bremsmanöver stürzte der Zweiradlenker und verletzte sich. Die Polizei sucht den Lenker des Autos.

Am Dienstagmorgen um zirka 9 Uhr war ein Motorradfahrer in Ebikon auf der Rischstrasse Richtung Buchrainstrasse unterwegs. Gemäss seinen Aussagen bog ein dunkles Auto vom dortigen Parkplatz in die Rischstrasse ab. Darauf bremste der Motorradfahrer abrupt und kam zu Fall. Der unbekannte Fahrer des Autos fuhr weiter.

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Sturz und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Sie sucht nun den unbekannten Lenker des dunklen Autos oder Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (pd/sre)

