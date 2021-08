Stadt Luzern Motorradfahrer kollidiert mit Abschrankung – Polizei sucht Zeugen Ein Motorradfahrer an der Baselstrasse in eine Baustellenabschrankung gefahren und dabei zu Boden gestürzt. Der Unfallhergang ist noch unklar.

Am Montag, 23. August, kurz vor vier Uhr, beabsichtigte ein Motorradfahrer von der Baselstrasse in Richtung Seetalplatz zu fahren. Bei der Einmündung des Grenzwegs in die Baselstrasse stand ein Pneubagger bei der dortigen Baustelle. Um eine Kollision mit dem Bagger zu verhindern, vollzog der Motorradfahrer ein Ausweichmanöver. Dabei kollidierte er mit der Baustellenabschrankung und stürzte zu Boden, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei.

Der Unfallhergang und insbesondere der Grund für das Ausweichmanöver sind noch unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. (mha)