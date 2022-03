MTM Theater Rothenburg Telefonsex-Hotline und ein explodierendes WC – von wegen schöne heile Welt In der schwarzen Komödie «37 Ansichtskarten» dreht sich alles um eine ziemlich schräge Familie in einem ebenso schrägen Haus.

Als Florian Sutter nach acht Jahren in Amerika seine Verlobte Sara nach Hause bringt, umschreibt er ihr seine Familie als «ein bisschen exzentrisch». Was die beiden tatsächlich antreffen, übertrifft sogar Florians Erwartungen. Seine Verwandten sind noch verrückter als damals. Vor allem Sara kriegt das zu spüren, nachdem sie immer wieder mit dem Dienstmädchen verwechselt wird. Die totgesagte Grossmutter ist nicht beerdigt, sondern lebt in der Garage und nennt Sara bevorzugt «Nutte».

Patricia Kurt als Sara Gerber (links) und Felix Althaus als Kurt Sutter. Bild: Yvonne Imbach (Rothenburg, 20. März 2022)

Der todkranke Vater golft in der Nacht, Tante Esther bäckt ununterbrochen Muffins und betreibt eine Hotline für Telefonsex. Und dann gibt es noch einen Hirsch im Gästezimmer, eine explodierende Toilette und einen ebenso totgeglaubten Hund. Und nicht zu vergessen: Das ganze Haus sinkt und gerät zunehmend in Schräglage, passend zu den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Philipp Glutz als Florian Sutter, Patricia Kurt als Sara Gerber, Felix Althaus als Kurt Sutter und Melanie Burri als Esther Sutter (von links). Bild: Yvonne Imbach (Rothenburg, 20. März 2022)

Eigenartiges Treiben verleiht viel Spannung

Viel Amüsantes, noch mehr Verwirrungen, aber auch nachdenkliche Momente, das alles beinhaltet die schwarze Komödie «37 Ansichtskarten», die ab morgen vom MTM Theater Rothenburg aufgeführt wird. Mit dem Stück von Michael McKeever hat das ambitionierte MTM ­Theater wiederum ein starkes Stück ausgewählt, das in seiner Absurdität durchaus zum Lachen anregt. Man fragt sich über weite Strecken natürlich, was um Himmels willen mit dieser Familie passiert ist. Dies verleiht dem eigenartigen Treiben auf der Bühne viel Spannung. Die Szenen, die erahnen lassen, warum hier alles in Schräglage ist, führen zu einem Kloss im Hals. Das sehr fokussierte Spiel lässt einem keine Minute wegschauen.

Luzia Schäfer als Margot Sutter (links) und Melanie Burri als Esther Sutter, die eine Hotline für Telefonsex betreibt. Bild: Yvonne Imbach (Rothenburg, 20. März 2022)

Regisseurin Barbara Alt urteilte nach der Hauptprobe zu Recht: «Ich bin extrem zufrieden. Noch fehlt der Feinschliff, aber wir sind bereit, vor Publikum zu spielen.»