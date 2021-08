Musik Sanierungsbedürftiges Klanghotel verlässt Rigi Kaltbad und sucht nach einem neuen Standort Nach eineinhalb Jahren ist Schluss mit dem «Klanghotel Bergsonne» auf Rigi Kaltbad. Für das sanierungsbedürftige Hotel konnte mit den privaten Besitzern keine nachhaltige Lösung gefunden werden.

Musikstudentinnen und -studenten, die ein Berghotel mitbetreiben, dort üben können und kleine Konzerte geben – das ist das Konzept des Klanghotels Bergsonne auf der Rigi.

Im März 2020 hatte der Luzerner Kulturvermittler und Kantonsrat Urban Frye das traditionsreiche Hotel Bergsonne auf Rigi Kaltbad als Pächter übernommen – mit dem Ziel, das Haus ganz der Musik zu widmen. An herrlicher Lage über dem Vierwaldstättersee ist eine Oase für kulturaffine Menschen entstanden. Musikerinnen und Musiker arbeiten tagsüber in der Küche, im Restaurant, an der Rezeption oder kümmern sich um die Zimmer. Am Abend tauschen sie Kochlöffel und Staubwedel gegen Geige oder Fagott und geben für die Gäste ein Konzert.

Hier kann kein Klanghotel mehr betrieben werden: Das Hotel Bergsonne auf Rigi Kaltbad. Bild: PD

Projekt ist noch nicht beendet

«Rund 50 jungen Menschen, viele aus dem Ausland, konnten wir so in der Coronazeit teils ein Einkommen sichern», berichtet Urban Frye, der in Luzern auch die Music-Box führt – ein Wohn- und Übungshaus für junge Musikerinnen und Musiker aus aller Welt.

Knapp 200 Konzerte wurden im Klanghotel bis anhin gegeben. Aufgetreten sind weit über 100 interne und externe Musikerinnen und Musiker in unterschiedlichsten Besetzungen. Per Ende Januar 2022 ist der Pachtvertrag gekündigt, wie es am Mittwoch in einer Medienmitteilung heisst. Doch dies soll nicht das Ende des Projekts sein. «Wir haben viel Unterstützung und unzählige Komplimente bekommen. Darum wollen wir unser Klanghotel weiterführen, und suchen nun einen neuen, geeigneten Ort», sagt Urban Frye.

«Gerne hätten wir in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Landschaftsschutzverbänden das Hotel sanft renoviert und mit einem kleinen Ergänzungsbau für einen Probesaal versehen. Leider konnte mit den Besitzern keine nachhaltige Lösung gefunden werden, was wir ausserordentlich bedauern.»

Bis und mit Sonntag, 9. Januar 2022, bleibt das Klanghotel Bergsonne noch geöffnet. (stg)