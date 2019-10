Drogendealer in Ebikon festgenommen Die Luzerner Polizei hat am Dienstag in Ebikon einen verdächtigen Mann festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden Betäubungsmittel und mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt.

(fmü) Am Dienstag hat die Polizei durch Hinweise aus der Bevölkerung kurz vor 18 Uhr an der Rankstrasse in Ebikon einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung des 30-jährigen Mannes aus Albanien konnten mehrere tausend Franken Bargeld sichergestellt werden, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Weiter konnten dank des Einsatzes von Diensthund Dusty mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel aufgespürt werden. Dabei dürfte es sich um Kokain und Heroin handeln, heisst es weiter.