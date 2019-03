Polizei macht Imbiss-Räuber dingfest Die Luzerner Polizei hat einen 18-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, mehrere Einbruchdiebstähle und -versuche in Imbisslokale in der Stadt Luzern und Ebikon verübt zu haben.





(pd/stg) Nach mehreren Übergriffen, welche im Dezember und anfangs Januar auf Imbisslokale verübt worden waren, hat die Luzerner Polizei einen 18-jährigen Mann aus dem Kanton Luzern festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, insgesamt vier Einbruchdiebstähle oder -versuche in Imbissgeschäfte in der Stadt Luzern und in Ebikon begangen zu haben.



Schaden und Beutesumme betragen mehrere tausend Franken. Der Mann ist gemäss Luzerner Polizei teilweise geständig. Nebst den Vermögensdelikten wird der junge Mann auch wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeigt.



Die Untersuchung führen die Staatsanwaltschaft Luzern und die Jugendanwaltschaft des Kantons Luzern.