Nach anonymer Drohung: Wikons Gemeindepräsident tritt zurück René Wiederkehr tritt per 1. Mai 2019 aus der Wikoner Exekutive zurück. Der Gemeindepräsident hat offenbar eine anonyme Drohung erhalten. Evelyne Fischer

«Zu einer Demission lasse ich mich nicht drängen. Ich bin nach wie vor gewillt, in Zusammenarbeit mit allen meinen Gemeinderatsmitgliedern die anstehenden Aufgaben anzupacken.» Noch am 10. Januar gab René Wiederkehr dieses Statement gegenüber unserer Zeitung ab.

René Wiederkehr.

Jetzt ist alles anders: Wie das Zofinger Tagblatt online vermeldet, hat der parteilose Gemeindepräsident von Wikon seine Demission eingereicht. In seinem Rücktrittsschreiben hält Wiederkehr fest: «Aufgrund einer anonymen Drohung, die an meine Person gerichtet wurde, lege ich mein Amt nieder und trete aus der Wikoner Exekutive per 1. Mai 2019 aus. Ich werde in Zukunft meine Kräfte vermehrt in berufliche Herausforderungen investieren und trete deshalb aus beruflichen Gründen zurück.»

Die Arbeit als Gemeindepräsident gefalle ihm sehr. Aber statt sich wichtigen Geschäften wie etwa der Organisation auf der Verwaltung oder der Zonenplanrevision widmen zu können, müsse viel Aufwand für die Kommunikation mit Anwälten und Staatsanwaltschaften investiert werden, schreibt er weiter.

