Nach Bundesgerichtsurteil zum Steuerfussabtausch: Gemeinden stellen finanzielle Forderungen Der Steuerfussabtausch in der Aufgaben- und Finanzreform 18 war nicht rechtens. Trotz dieses Erfolges vor dem Bundesgericht sind die Beschwerdeführer ernüchtert – und fordern nun den Kanton zum raschen Handeln auf.

(jus) Das Bundesgericht entschied am 18. Mai, dass der Steuerfussabtausch zwischen Kanton und Gemeinden im Rahmen der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR18) verfassungswidrig war. Die beschwerdeführenden Gemeinden Vitznau, Meggen und Luzern hatten sich unter anderem wegen der Steuerfuss-Senkung um 0,10 Einheiten vor dem Gericht gewehrt. Mit dem Entscheid fühlen sich die Gemeinden bestätigt, doch sehen sie sich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit mit Umsetzungsproblemen konfrontiert, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Dierikon, Eich, Greppen, Luzern, Mauensee, Meggen, Neuenkirch, Schenkon, Sursee, Vitznau und Weggis heisst.

Gemäss einem Schreiben des Finanzdepartements des Kantons Luzern können die Gemeinden und ihre Stimmberechtigten den Steuerfuss für das Jahr 2020 nachträglich anpassen. Auch wenn die Gemeinden nun diese Möglichkeit hätten, würden sie «grossmehrheitlich» davon absehen. «Das Budget für das Jahr 2020 ist längst verabschiedet und die Auswirkungen der Corona-Pandemie belasten die Steuerzahlenden zusätzlich», so die Erklärung. Die «AFR18-Nein»-Gemeinden zeigen sich enttäuscht über die Reaktion des Kantons Luzern: «Zeichen von Reflexion oder zur Unterstützung der Gemeinden sind nicht zu erkennen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Gemeinden wollen finanzielle Kompensation

Rein finanziell wäre eine Überprüfung des Steuerfusses durchaus nötig, monieren die «AFR18-Nein»-Gemeinden. Der Härteausgleich im Rahmen der Reform verfehle seine Wirkung und die allseits akzeptierte Mehrbelastung der Gemeinden von maximal 60 Franken pro Einwohner werde massiv verfehlt. Die elf Gemeinden verlangen vom Kanton deshalb rasche und zwingend notwendige Korrekturen sowie finanzielle Kompensationen. Gefordert ist die Wiederherstellung des 50:50-Ertragteilers zwischen Kanton und Gemeinden bei den Sondersteuern ab 1. Januar 2022 sowie die Beteiligung der Gemeinden am Kantonsanteil der direkten Bundessteuer im Umfang von 2,1 Prozentpunkten ab 1. Januar 2022.

Im Zusammenhang mit der Kommunikation des Regierungsrates und den Möglichkeiten der Legislative und der Stimmberechtigten hat Urs Brücker, Kantonsrat und Gemeindepräsident von Meggen, eine dringliche Anfrage für die Session vom 22./23. Juni eingereicht. Unter anderem will Brücker wissen, inwiefern die Regierung die Feststellungen des Bundesgerichts akzeptiert und ob sie die getätigten Kommentierung in den Medien und gegenüber den Gemeinden für adäquat hält. Zudem fragt der Kantonsrat, wie die Regierung sicher stellen will, dass Erkenntnisse aus dem Bundesgerichtsentscheid in die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden einfliessen.