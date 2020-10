Nach Crowdfunding: Krienser Lärmschutz kommt vors Bundesgericht Das Bundesgericht wird über den Lärmschutz an der Luzernerstrasse in Kriens entscheiden. Zuvor hatte das Kantonsgericht die Beschwerde Dominik Hertachs abgewiesen, der Kanton befreie sich mit «juristischen Tricks» von der Pflicht der Lärmreduktion. Vor dem Bundesgericht hofft Hertach nun auf einen nationalen Präzedenzfall.

Stein des Anstosses ist die Luzernerstrasse in Kriens. Bild: PD

(pw/jus) Dominik Hertach hat mittels Crowdfunding genügend Geld gesammelt, um vors Bundesgericht zu ziehen. In einer Medienmitteilung schreibt er, das nötige Geld sei innert Wochenfrist zusammen gekommen und lässt sich darin mit den Worten zitieren: «Ich bin überwältigt».

Nun muss das Bundesgericht entscheiden, ob der Kanton an der Luzernerstrasse in Kriens seine Pflicht zur Lärmreduktion erfüllt oder nicht. Hertach, Anwohner der Luzernerstrasse und Geschäftsführer des VCS Luzern, wirft dem Kanton vor, dass dieser sich mithilfe eines «juristischen Tricks» von der Pflicht befreie, den Lärm an Kantonsstrassen zu senken. In seiner Medienmitteilung spricht er denn auch von «Papiersanierungen»: «Sanierungen, die den Lärm nicht senken, obwohl es Möglichkeiten dazu gäbe».

Mit dem Gang vors Bundesgericht hofft Hertach,

«dass sich die Kantone dereinst nicht mehr aus der Verantwortung stehlen können und wirkungsvolle Massnahmen zur Lärmsenkung ergreifen müssen.»

Kantonsgericht stützt zuständige Dienststelle

Bei der Luzernerstrasse wurde im Jahr 2000 ein Erleichterungsentscheid verfügt. Der Blick auf die Daten zeigt, dass vor und nach der «Lärmsanierung» im Jahr 2003 mit 950 Personen genau gleich viele Menschen von Lärm über den zulässigen Grenzwerten betroffen waren. Hertach bezeichnet die Praxis darum als «Papiersanierung».

Der Krienser ersuchte 2017 den Kanton um Widerruf des Erleichterungsentscheides sowie um die Neubeurteilung der Lärmsituation an der Luzernerstrasse. Dies lehnte die zuständige Dienststelle ab. Die im Jahr 2000 für diesen Standort festgehaltenen, zulässigen Lärmimmissionen würden unterschritten. Ferner würden im Zusammenhang mit einem Strassenprojekt an der Luzernerstrasse weitere Abklärungen getroffen und Massnahmen wie die Einführung einer Tempo-30-Strecke vertieft geprüft.