Nach dem Kirchenasyl in Luzern: Weggeschaffte Familie lebt nun in dürftigem Zeltlager Die Katholische Kirche Stadt Luzern sorgt sich um die beiden nach Belgien zurückgeführten Frauen.

Dana und ihre Mutter, hier in Luzern. Bild: PD

«Wir machen uns Sorgen», steht in einer Mitteilung der Katholischen Kirche Stadt Luzern. Die Sorge betrifft die 12-jährige Dana, ein Mädchen aus Tschetschenien, und ihre Mutter (53). Deren Rückschaffung nach Belgien, wo sie erstmals einen Asylantrag gestellt hatten, bewegte im vergangenen November die Gemüter in Luzern. Die Pfarrei St.Leodegar hatte der Familie ein Jahr lang Kirchenasyl gewährt, um die Ausschaffung zu verhindern.

Die Kirchgemeinde meldet sich nun mit Neuigkeiten zu Dana und ihrer Mutter. Die beiden seien seit Ende November in einem Auffanglager bei Antwerpen untergebracht. Dort leben sie gemäss der Mitteilung unter prekären Bedingungen in einem Zelt zusammen mit anderen Familien. «Das Zelt wird nur mit einem Elektrogebläse beheizt, im Dach ist ein Loch, der Boden ist eiskalt», berichtet Nicola Neider von der Katholischen Kirche Stadt Luzern, die mit der Familie in Kontakt steht. Die Einrichtung des Lagers sei dürftig, der Alltag monoton.

Obwohl die traumatisierte Dana als «Medizinalfall» gilt, werde in Belgien auf ihre besondere Schutzbedürftigkeit nicht Rücksicht genommen, klagt die Kirchgemeinde an: «Das Kindeswohl wird ausser Acht gelassen.» In Luzern hatte das Mädchen die heilpädagogische Schule besucht. Die Mutter leide unter erhöhtem Blutdruck, auch psychisch mache ihr die Situation zu schaffen. Derzeit versuche ein belgischer Anwalt, eine andere Unterkunft für die Familie zu erwirken. Die Anwaltskosten werden durch Spenden aus Luzern gedeckt.

Bund soll Unterbringung sorgfältiger abklären

Die Kirchgemeinde kritisiert in der Mitteilung insbesondere das Staatssekretariat für Migration (SEM), das die Betreuung und Unterbringung von verletzlichen Personen im Aufnahmeland sorgfältiger abklären müsse. Sie verweist auf den durch das Bundesverwaltungsgericht verfügten Ausschaffungsstopp in Richtung Italien. Das Gericht verweist darauf, dass die Schweiz aus humanitären Gründen ein eigenes Asylverfahren einleiten könnte – was aus Sicht der Stadtluzerner Kirchgemeinde im Fall Dana nötig gewesen wäre.

Die am 20. November an die Luzerner Kantonsregierung überreichte Petition sei noch unbeantwortet, teilt die Katholische Kirche Stadt Luzern weiter mit. Über 4000 Personen hatten die Protestschrift unterschrieben.