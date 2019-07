Luzerner EWL-Areal: Halter/Eberli angeln sich den nächsten Grossauftrag Das Siegerprojekt des Luzerner EWL-Areals steht fest: «Rotpol», von den beiden Baufirmen Halter/Eberli. Neben Wohnungen, Büros sowie dem Sicherheitszentrum mit Feuerwehr und Notrufzentrale ist auch ein öffentlicher Quartierplatz geplant. Roman Hodel

So könnte das EWL-Areal künftig aussehen, in der Mitte der Quartierplatz mit dem Roten Haus im Hintergrund. (Visualisierungen: PD)

Auf dem EWL-Areal realisieren die Stadt Luzern, die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) und EWL gemeinsam ein neues Sicherheits- und Dienstleistungszentrum mit Wohnungen (wir berichteten). Jetzt ist klar, wer das Ganze bauen wird: Das Team der beiden Baufirmen Arge Halter/Eberli. Ihr Siegerprojekt Rotpol hat das Beurteilungsgremium am meisten überzeugt, wie Energie Wasser Luzern (EWL) in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt. Das Baufirmen-Gespann hat in Luzern unter anderem die Swissporarena mitsamt Hochhäusern und Sportgebäude realisiert. Unter den aktuellen Projekten ist die Pilatus-Arena in Kriens mit zwei Hochhäusern. Das Nachsehen hat die HRS Real Estate AG mit ihrem Projekt Stadthof. In der Endausmarchung waren nur noch zwei Teams mit dabei.

Im Projekt Rotpol bleiben die bauliche Vergangenheit und das industrielle Erbe des Gaswerkareals mit dem Erhalt des «Roten Hauses» präsent, heisst es in der Mitteilung weiter. Rund um dieses entsteht ein «charmanter Quartierplatz». Dieser wiederum wird von drei Gebäudekomplexen umgeben sein: EWL-Haupsitz, EWL-Logistikgebäude inklusive städtische Dienststellen sowie der Wohnhof mit dem Sicherheitszentrum. «Die drei Gebäude unterscheiden sich optisch , drei Silhouetten, drei Materialisierungen - und trotzdem sind sie klar verwandt miteinander», sagte der Zürcher Architekt Mike Guyer, Präsident der Jury am Dienstag vor den Medien. «Diese Qualität hat mit den Ausschlag gegeben für das nun vorliegende Siegerprojekt. In diesen drei Gebäuden werden folgende Einrichtungen Platz finden:

EWL-Hauptsitz (bereits auf dem Areal, aber in neuem Gebäude)

Städtische Dienstabteilungen Tiefbauamt, Geoinformationszentrum und Umweltschutz (bereits auf dem Areal, aber in neuen Räumen)

Feuerwehr Stadt Luzern (neu)

Zivilschutzorganisation Pilatus (neu)

Stadtgärtnerei (neu)

Stützpunkt Strasseninspektorat (neu)

Als weitere mögliche Nutzer sind der Rettungsdienst des Luzerner Kantonsspitals, eine integrierte Leitstelle der Luzerner Polizei und des Sanitätnotrufs 144 der Zentralschweiz sowie die Leitstelle der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) eingeplant.

Auch gewohnt wird auf diesem Areal künftig:

Einerseits baut die ABL 72 gemeinnützige Wohnungen mit 2,5 mit 5,5 Zimmern, andererseits entstehen im Pflegezentrum der Viva Luzern AG 81 Zimmer. Schliesslich wird dem Roten Haus neues Leben eingehaucht. Der gemäss Mitteilung «lichtdurchflutete Saal» soll künftig «Raum für Veranstaltungen, Kulinarik und städtisches Leben» bieten.

100 Prozent erneuerbare Energiequellen

Wie es sich für solche Grossprojekte in der Stadt gehört, spielt die Ökologie eine wichtige Rolle. Eine Schlüsselrolle nimmt die Seewassernutzung ein. Den Energiebedarf sollen alle Gebäude zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen decken. Auch das Zertifikat für 2000-Watt-Areale wird angestrebt. Stephan Marty, Vorsitzender der EWL-Geschäftsleitung sagte es am Dienstag so: «Es wird ein ökologisches, urbanes, kleines Stadtquartier mit Vorzeigecharakter.»

Blick auf die Industriestrasse als Wohnstrasse - der Allmendlibach wird geöffnet und erhält so genannte Bachgärten, hinten der künftige EWL-Hauptsitz.

Als nächste Schritte sollen der Gestaltungsplan, das Vorprojekt und das Bauprojekt erarbeitet werden. In der Stadt Luzern stimmt im Jahr 2021 das Volk über die städtische Finanzierung dieses Projekts ab. Sofern die Baubewilligung im selben Jahr vorliegt, soll 2022 der Bau der ersten Etappe starten, 2024 die zweite. Der Betrieb der vorhandenen Nutzungen auf dem Areal wird während der gesamten Bauphase ohne Provisorien gewährleistet. Die neuen Mieter können voraussichtlich 2026 die Wohnungen, Pflegeplätze und Büroräumlichkeiten beziehen.