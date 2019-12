Nach heftigen Anfeindungen: Gemeindeammann von Vitznau tritt nicht mehr zur Wiederwahl an Nach Diffamierungen verzichtet der Vitznauer Gemeindeammann Alex Waldis (FDP) auf eine erneute Kandidatur bei den kommunalen Erneuerungswahlen vom nächsten März.

Der Seegemeinde steht eine Herkulesaufgabe bevor: Bis zur Eingabefrist vom 3. Februar für die Neuwahlen der Gemeindebehörden braucht Vitznau Kandidaten für zwei Ämter. Denn nebst Vize-Gemeindepräsidentin Carmen Blaser (parteilos), Ressort Bildung und Kultur, verzichtet nun überraschend auch Gemeindeammann Alex Waldis (56, FDP) auf eine erneute Kandidatur. Begründet wird der Entscheid mit «zunehmenden persönlichen Angriffen und Diffamierungen seiner Person, welche über die konstruktive Kritik an seiner Arbeit hinausgingen», heisst es in einer am Montag verschickten Mitteilung. Alex Waldis gehört dem Gemeinderat seit 2007 an und hat ein 60-Prozent-Pensum inne, Blaser stiess 2014 dazu.

Alex Waldis stand bereits seit Längerem im Gegenwind: Bei den letzten Gesamterneuerungswahlen 2016 schaffte er als einziger der fünf Bisherigen die Wiederwahl nicht auf Anhieb. Es war die Quittung für den Frust einiger Vitznauer, die Waldis und den damaligen Gemeindepräsident Noldi Küttel in einem anonymen Flugblatt heftig kritisierten. Angeprangert wurde unter anderem das «Desaster in der Ortsplanung», auch die «investorenfreundliche» Haltung gegenüber dem Österreicher Peter Pühringer missfiel gewissen Bürgern.

Das Fass zum Überlaufen gebracht haben nun Leserbriefe. Ein Leser wirft Gemeindeammann Waldis in der letzten Ausgabe der «Wochen-Zeitung» im Zusammenhang mit den angeordneten Sofortmassnahmen beim Rigiweg unter anderem Gesetzesverstösse und fehlende Gesprächsbereitschaft vor.

Zur Erinnerung: Die steile und schmale Erschliessungsstrasse der Gebiete Schwanden, Grubisbalm, Freibergen und Romiti ist seit Jahren in einem desolaten Zustand und Schauplatz juristischer Auseinandersetzungen. «So kurz vor Eingabefrist für die kommunalen Wahlen habe ich keine Chance, solche Vorwürfe aus der Welt zu schaffen», sagt Alex Waldis.

«Daher beschloss ich, rechtzeitig die Reissleine zu ziehen.»

Die Arbeit auf dem Bauamt würde ihm nach wie vor gefallen. «Aber ich habe es satt, immer den Kopf hinhalten zu müssen.» Insbesondere für Beschlüsse, die der Gesamtgemeinderat gefällt habe.

Gemeindepräsident Herbert Imbach (parteilos) verurteilt die Diffamierungen gegen Alex Waldis scharf. «Vergleiche mit kriminellen Handlungen» seien «absolut inakzeptabel», heisst es im Schreiben. «Die Suche nach einem Sündenbock führte noch nie zu guten Lösungen, sondern verursacht vielmehr emotionalen Kollateralschäden.» Das sei «Gift für eine gesunde politische Kultur».

Pendenzenstau auf dem Bauamt

Imbach räumt aber auch ein: Im Baubereich haben sich in den letzten Jahren mangels Ressourcen Pendenzen angestaut. Verschärft wurde das Problem durch «Nachbarschaftskonflikte und private Gerangel». Seit dem 1. August würden neue Baugesuche von einem externen Büro bearbeitet. «Einzig laufende Bauprojekte werden noch im bisherigen Verfahren abgewickelt», so Imbach.

Der Gemeindepräsident appelliert an die Vitznauer, solche Schuldzuweisungen zu unterlassen. «Noch hat sich bei uns niemand gemeldet, der den Job besser machen könnte.»