Nach knapp gewonnener Abstimmung ist vom Ballwiler Gemeinderat Fingerspitzengefühl gefordert Eine hauchdünne Mehrheit hat sich am Sonntag für die Sanierung und Aufwertung der Dorfstrasse in Ballwil ausgesprochen. Der Gemeinderat freut sich auf das «demokratisch gewachsene Projekt». Die Parteien mahnen, Kosten und Zeitplan strikte einzuhalten. Urs-Ueli Schorno

Die Ballwiler Dorfstrasse wird auf der Höhe Volg angehoben, um einen Veloweg zu ermöglichen. (Bild: Pius Amrein, 20. Mai 2019)

Das zähe Ringen zeichnete sich ab: Schon an der Orientierungsversammlung Ende April wurden die Sanierung und Aufwertung der Dorfstrasse von Votanten als «Luxusprojekt» bezeichnet, wie der Seetaler Bote berichtete. Das Resultat am Sonntag in Ballwil war denn auch denkbar knapp: Bei rekordverdächtig hoher Stimmbeteiligung von 58 Prozent sprachen sich 51 Prozent für das 3-Millionen-Franken-Vorhaben aus.

Für die Sanierungen Dorfbach, Kirchentreppe, Kanalisationsleitung und Strassenbelag stehen nun knapp 1,5 Millionen Franken bereit. Für die Aufwertung der Dorfstrasse und die Erhöhung der Verkehrssicherheit inklusive Veloweg sind es gut 1,7 Millionen. Die Massnahmen sollen 2021 umgesetzt werden. Die zuständige Gemeinderätin Petra Jenni (CVP) freut sich, das «demokratisch gewachsene Projekt» nun realisieren zu dürfen.

Gute Planung und strenger Budgetplan

Aber wie soll der Gemeinderat vorgehen, wenn die Hälfte der Bevölkerung skeptisch ist? Jennis Parteipräsident bei der CVP Ballwil, Stefan Schuler: «Wichtig ist, das veranschlagte Budget einzuhalten. Es sollte auch darauf geachtet werden, nur so viel wie nötig zu realisieren.» Der Terminplan, gerade bei der Sperrung der Dorfstrasse, sei einzuhalten.

Gründe für das knappe Resultat sieht Schuler in den Kosten von rund 3 Millionen Franken. «Letztendlich sind alle für Sicherheit und eine schöne Dorfstrasse. Aber wenn es um die Kosten geht, wird es vielen zu viel.» Er selbst denke nicht, dass das vorliegende Projekt ein «Luxusprojekt» sei. Die CVP Ballwil habe sich deutlich für das Vorhaben ausgesprochen. «Strassenbau, insbesondere Infrastrukturprojekte sind halt einfach teuer.» Er hoffe, dass auch für weitere Projekte Geld übrig bleibe, so fordert seine Partei per Petition etwa «Sichere Schulwege» nach Gibelflüh.

Im Paket kostengünstiger

Auch die FDP hat sich für die beiden Projekte ausgesprochen und steht laut Ortspartei-Präsidentin Nicole Waldispühl weiterhin hinter dem Vorhaben – auch weil man Aufwertung und die notwendigen Sanierungen im Paket kostengünstiger realisieren könne. «Das Thema wird in Ballwil schon seit sieben Jahren diskutiert. Der Gemeinderat hat in dieser Zeit einen guten Job gemacht und ein bezahl- und realisierbares Konzept erarbeitet», hält sie fest. «Das Projekt sollte nun im Rahmen, wie es präsentiert wurde, umgesetzt werden.» Gefragt seien bei der definitiven Ausgestaltung auch die Verkehrsplaner und Experten. Und: Es gelte weiterhin die Bevölkerung, vor allem die Anwohner, während der Bauphase miteinzubeziehen.

Bei der SVP hat man im Vorfeld der Abstimmung keine Parole herausgegeben. Ortspräsident Adrian Huber vermutet, dass insbesondere die Kosten für die Sicherheit vielen Stimmbürgern zu hoch erschienen. «Als kostenbewusste Partei fordern wir, dass das Budget auf keinen Fall überschritten wird», sagt er.

Petra Jenni verspricht: «Wir sind uns bewusst, dass es ein knapper Entscheid war und werden die Umsetzung des Projektes entsprechend verantwortungsbewusst angehen.» Insbesondere wolle sich der Gemeinderat dafür einsetzen, die Kosten einzuhalten und die Belastungen, welche durch die Bauarbeiten entstehen, möglichst tief zu halten.