Nach Kollision zwischen Lieferwagen und Auto in der Stadt Luzern: Polizei sucht Zeugen Zwei Fahrzeuge sind am Donnerstag in der Stadt Luzern bei einer Verzweigung kollidiert. Über den Unfallhergang gibt es unterschiedliche Aussagen. Deshalb sucht die Luzerner Polizei Zeugen.

Am Donnerstag um 11:40 Uhr fuhr ein Autofahrer in der Stadt Luzern von der Habsburgerstrasse in Richtung Kauffmannweg. Gleichzeitig war ein Fahrer mit seinem Lieferwagen von der Winkelriedstrasse in Richtung Waldstätterstrasse unterwegs. Auf der dortigen Kreuzung kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision. Ein Fahrzeug drehte sich dabei leicht. Beim Unfall hat sich niemand verletzt.

Die Aussagen der Unfallbeteiligten widersprechen sich. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Luzerner Polizei deshalb Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (pd/stp)