Nach Kollision mit Vordach in St. Erhard weitergefahren – Polizei sucht Zeugen In den vergangenen Tagen wurde das Vordach einer Liegenschaft in St. Erhard von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

(zfo) In der Zeit zwischen Mittwoch, 19. bis Freitag, 21. Februar, wurde an der Baselstrasse in St. Erhard ein Vordach beschädigt. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte sein Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, so die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Der entstandene Sachschaden könne noch nicht genau beziffert werden. Er dürfte mehrere tausend Franken betragen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Diese können sich unter 041 248 81 17 melden.