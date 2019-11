Nach Luzerner Kirchenasyl: Mutter und Tochter sind nun in Belgien Nach einem Jahr Kirchenasyl bei der Pfarrei St. Leodegar in Luzern haben eine Frau aus Tschetschenien und ihre Tochter die Schweiz am Dienstag verlassen. Beatrice Vogel

Die beiden Flüchtlinge vor der Hofkirche in Luzern. (Bild: PD)

Die 53-jährige Frau und ihre 11-jährige Tochter sind am Dienstagmorgen nach Belgien geflogen, wo sie schon vor Jahren erstmals in Europa Asyl beantragt haben. Die Abreise sei ohne Zwischenfälle verlaufen, zitiert die Nachrichtenagentur SDA eine Mitteilung des Staatssekretariats für Migration (SEM). Die beiden Frauen wüssten, dass sie in Belgien um Asyl nachsuchen können und die belgischen Behörden sie in diesem Fall in die Asylstrukturen aufnehmen werden, heisst es weiter.

Laut Ruedi Beck, Pfarrer von St. Leodegar, haben sich die betroffenen von Belgien aus bei den Luzerner Kirchenvertretern gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt waren sie in Gewahrsam der Polizei.

Der Fall der beiden Flüchtlinge aus Tschetschenien sorgte am Montag für Aufsehen, weil sie nach einem Jahr Kirchenasyl in Luzern aufgegriffen wurden. Die Pfarrei St. Leodegar setzte sich bis zuletzt dafür ein, dass die beiden in der Schweiz bleiben und hier Asyl beantragen können.