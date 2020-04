Nach Mazenauers Verzicht in Ebikon: SP-Kandidatin auf Poleposition im 2. Wahlgang

Höchweid-Chefin Marianne Wimmer-Lötscher tritt im zweiten Wahlgang in Ebikon sicher an. Die FDP entscheidet in den nächsten Tagen - die Partei wurde vom Rückzug ihres Gemeinderats Ruedi Mazenauer selber überrascht.