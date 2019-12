Nach Sachbeschädigungen durch FCB-Fans: Der FC Luzern reicht Strafanzeige ein Zertrümmerte WCs, versprayte und herausgeschlagene Wände: FCB-Fans wüteten am Sonntag im Gästesektor der Swisspor-Arena. Der FC Luzern hat nun Strafanzeige eingereicht.

Im und vor dem Gästesektor der Swisspor-Arena kam es am Sonntag zu unrühmlichen Szenen. Anhänger des FC Basel traktierten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vor dem Spiel mit Faustschlägen sowie Pfefferspray und warfen Knallpetarden und Pyrofackeln in deren Richtung. Das teilte die Luzerner Polizei am Sonntag mit. Ausserdem verwüsteten sie die sanitären Anlagen im Gästesektor massiv: Bilder zeigen herausgeschlagene Wände und Türen.

FCL-Präsident Philipp Studhalter hat am Dienstag erklärt, dass der FC Luzern wegen der Sachbeschädigungen Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht habe. «Wir haben ein neues Stadion. Diese Schäden können nicht einfach so schnell repariert werden», sagt er. Und:

«Sachbeschädigungen in diesem Ausmass haben wir noch nie erlebt.»

Über die Gründe für die Sachbeschädigungen kann auch Studhalter nur spekulieren. Er glaubt aber, dass sie von langer Hand geplant waren. Denn Gästefans protestieren immer wieder gegen die Eingangskontrollen und die Architektur des Gästesektors. «Wir haben ein Einlasskonzept, an das wir uns immer halten. Am Sonntag waren trotz der Ausschreitungen alle Fans rechtzeitig im Stadion», sagt Studhalter.

Beim FC Luzern ist man sich der Tatsache bewusst, dass die Lage des Gästesektors am Ende der Gegengerade nicht optimal ist. Bereits vor der Saison wurden jedoch einige Anpassungen vorgenommen. Allerdings könne der Gästesektor nicht einfach umplatziert werden, etwa hinter das Tor. «Wir müssten gleichzeitig die Infrastruktur umbauen, damit die Gästefans wie heute getrennt ins Stadion ein- oder wieder hinausgelassen werden können», erklärt Studhalter. Er betont, dass der Gästesektor nicht bei allen Fans durchfalle und der FCL auch schon positive Reaktionen für seine Anpassungen erhalten habe.