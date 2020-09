Nach Wurf einer Bierdose auf der A14 in Ebikon: Polizei entzieht alkoholisiertem Lastwagenfahrer den Führerschein

Betrunkener Autofahrer prallt in Emmenbrücke in eine Strassenlaterne

Ein stark alkoholisierter Schweizer ist mit seinem Auto in Emmenbrücke in einen Inselschutzpfosten und in eine Signaltafel gefahren und in der Folge in eine Strassenlaterne geprallt. Das Auto fingt sofort Feuer, es entstand hoher Sachschaden.