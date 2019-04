Nach Zusammenprall zwischen Auto und E-Trottinett: Zeugen gesucht

Am Freitagabend kam es auf dem Areal der Avia Tankstelle an der Tribschenstrasse in Luzern zu einer Kollision zwischen einem Elektro-Trottinettfahrer und einem Auto. Dabei verletzte sich der Trottinettfahrer schwer. Die Polizei sucht Zeugen.