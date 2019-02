Nachbarn im Luzerner Wesemlinquartier verlieren Rechtsstreit – Salt darf Antennen aufstellen Anwohner wollen Mobilfunkantennen auf dem Dach eines benachbarten Hauses in der Stadt Luzern verhindern. Sie finden mit ihren Bedenken vor dem obersten Gericht jedoch kein Gehör. Manuel Bühlmann

Mobilfunkantennen stossen oft auf Widerstand. Hier eine Antenne auf einem Wohnhaus an der Dreilindenstrasse. (Symbolbild: Boris Bürgisser, Luzern, 14. Januar 2016)



Guter Empfang auf dem Smartphone? Ja, gerne! Eine Antenne auf dem Dach? Nein, lieber nicht. In dieser Hinsicht würden sich wohl die Antworten vieler Hausbesitzer und Wohnungsmieter ähneln. Auf Widerstand stösst auch der Mobilfunkanbieter Salt mit seinen Plänen für ein Gebäude im Stadtluzerner Wesemlinquartier: auf dem Dach drei Antennen, im Keller die technische Infrastruktur. Gar nicht erfreut über dieses Vorhaben zeigen sich vier Bewohner einer benachbarten Liegenschaft. Sie erhoben Einsprache gegen das Projekt, konnten damit allerdings nicht verhindern, dass die Baudirektion der Stadt Luzern dem Mobilfunkanbieter die Bewilligung erteilte. Weil in der Folge das Kantonsgericht die Beschwerde der Nachbarn abwies, wandten sie sich in letzter Instanz an das Bundesgericht.

Das am Dienstag veröffentlichte Urteil der Lausanner Richter zeigt die Argumente, mit denen die Anwohner die Antennen aus ihrem Quartier fernhalten wollten. Das rechtliche Gehör sei ihnen in verschiedener Hinsicht verweigert worden, kritisieren sie. Streitpunkt ist unter anderem eine im Baubewilligungsentscheid erwähnte Standortevaluation. Diese müsse offengelegt werden, verlangen die Nachbarn. Bloss: Eine solche Evaluation hat es nie gegeben. Alternativen wurden keine geprüft, dies ist nicht vorgeschrieben. Die Erwähnung einer Standortevaluation führen die Bundesrichter auf ein Versehen zurück, «wie es insbesondere durch die Verwendung von Textbausteinen verursacht werden kann». Und so stellen sie trocken fest:

«Der Anspruch auf rechtliches Gehör kann aber nicht dadurch verletzt werden, dass keine Einsicht in nicht existierende Dokumente erteilt wird.»

Eines der Hauptargumente der Nachbarn gegen die Antennen: Der geplante Schutz vor der Strahlung sei ungenügend. Das Dachgeschoss des Standortgebäudes lasse sich nicht lückenlos abschirmen, wie dies die Baudirektion vom Mobilfunkanbieter verlangt. Die Richter verweisen in ihrem Entscheid jedoch auf die Darstellung des Bundesamts für Umwelt, wonach mit heutigen Methoden auch komplexe Dächer vor Strahlung abgeschirmt werden können. Die Nachbarn könnten diese Einschätzung mit ihren Zweifeln nicht widerlegen, heisst es im Urteil. «Insgesamt ist die Vorgehensweise der unteren Instanzen nicht zu beanstanden.» Durch die mit der Baubewilligung verbundenen Auflagen – insbesondere den nachträglichen Kontrollen – wird aus Sicht der Richter die Einhaltung der vorgeschriebenen Grenzwerte gewährleistet.

Denkmalpflege ist einverstanden

Neben den Befürchtungen über die Strahlenbelastung äussern die Gegner der Antennen auch Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem Schutz des Ortsbilds. Salt plant die rund 3,5 Meter hohen Antennen auf einem Gebäude, das von Emil Vogt entworfen wurde. Der 1936 verstorbene Luzerner Architekt wurde insbesondere mit seinen Hotelbauten – beispielsweise dem «Monopol» – bekannt. Sein Werk, das nun eine zentrale Rolle im Rechtsstreit spielt, ist aber weder rechtlich geschützt noch findet es sich in einem der Inventare schützens- oder erhaltenswerter Objekte.

Unterstützung für seine Pläne erhält der Mobilfunkanbieter vom Bundesamt für Kultur. Deren Experten erwarten nur eine leichte Beeinträchtigung des schützenswerten Ortsbildes von nationaler Bedeutung, die in Kauf zu nehmen sei. Zu einem ähnlichen Schluss gelangte die kantonale Denkmalpflege, die keine besonderen Schutzmassnahmen verlangte und die Behörden die Rechtslage beurteilen liess.

Die Beschwerde der Anwohner wird als unbegründet abgewiesen, die Antennen dürfen errichtet werden.