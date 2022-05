Todesfall Bundesrichterin Lucrezia Glanzmann aus Kriens ist verstorben Im Alter von 57 Jahren ist Lucrezia Glanzmann einem Krebsleiden erlegen. Sie war seit 2011 am höchsten Schweizer Gericht tätig.

Lucrezia Glanzmann auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2010. Bild: Boris Bürgisser

Bundesrichterin Lucrezia Glanzmann ist am 4. Mai verstorben. Das geht aus mehreren Todesanzeigen hervor. Die 57-Jährige erlag demnach einem Krebsleiden. Sie gehörte der FDP an und wohnte in Kriens.

Lucrezia Glanzmann war ab 2011 am höchsten Schweizer Gericht tätig. Zuvor war sie Oberrichterin des Kantons Luzern und Gerichtsschreiberin am Eidgenössischen Versicherungsgericht sowie am Luzerner Verwaltungsgericht (das Luzerner Ober- und das Verwaltungsgericht wurden 2013 zum Kantonsgericht zusammengeschlossen).

Aufgewachsen ist Lucrezia Glanzmann in Appenzell Ausserrhoden. Das Jusstudium absolvierte sie in St.Gallen, später folgte ein Zusatzstudium im Ausland, 1993 erwarb sie das Luzerner Anwaltspatent. In der FDP-Parteizeitung äusserte sich Glanzmann 2010 anlässlich ihrer Wahl zur Bundesrichterin dazu, warum sie Richterin und nicht Anwältin geworden ist: «Ich wollte nicht Parteien vertreten, sondern die Fälle objektiv und unabhängig [...] beurteilen, losgelöst von jeglichen Parteiinteressen.» (std)