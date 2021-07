Nachruf «Er war Vollblut-Hotelier und -Gastgeber»: Der frühere KKL-Direktor Hans E. Koch ist gestorben Hans E. Koch war von 2011 bis 2016 CEO des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL). Zuvor war er unter anderem auch Direktor des Hotels Palace in Luzern.

Hans E. Koch.

Der ehemalige KKL-Direktor Hans E. Koch ist im Alter von 69 Jahren in Luzern gestorben. Er erlag am 23. Juli einem Krebsleiden, teilte seine Familie mit. Der gebürtige Luzerner liess sich an der Hotelfachschule Lausanne zum Hotelier ausbilden. Danach war er während rund drei Jahrzehnten als Hotelier in leitender Funktion vor allem in Asien tätig. Er war unter anderem General Manager der Hilton Hotels in Schanghai, Osaka und Zürich sowie des Taj Exotica Resort & Spa in Mauritius, Direktor der Grand Hotels Bad Ragaz sowie Vizepräsident der ITC Hotels/Welcomegroup in Indien.

«Vollblut-Hotelier und -Gastgeber»

Trotz internationaler Karriere blieb Hans E. Koch in seiner Heimatstadt Luzern verwurzelt. 2007 kehrte er definitiv hierher zurück und übernahm für gut drei Jahre die Direktion des Hotels Palace. 2011 wurde er zum CEO des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL) gewählt. «Hans E. Koch war ein Vollblut-Hotelier und -Gastgeber mit internationalem Renommee», sagt Casino-Luzern-Verwaltungsratspräsident Guido Egli, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter. «Im Bereich Kulinarik wies das KKL damals ein Defizit aus», sagt Egli. «Hans E. Koch ist es gelungen, diese Lücke zu füllen. Food and Beverage waren seine Leidenschaft.»

Hans E. Koch suchte nie das Rampenlicht. Er setzte sich aber mit vollem Engagement dafür ein, dass das KKL bei der Luzerner Bevölkerung noch beliebter und bekannter wurde. Wichtig waren für ihn dabei Events wie das Eisfeld und der Weihnachtsbaum unter dem KKL-Dach sowie der durch das KKL führende Luzerner Marathon. Das Veranstaltungsangebot wurde insgesamt flexibler und vielfältiger. Es umfasste neben Klassik vermehrt auch Jazz, Pop, Rock oder «Film, Music & Dinner»-Veranstaltungen.

Ende 2016 wurde Hans E. Koch als KKL-Direktor pensioniert. Er gründete danach eine Beratungsfirma im Bereich Hotellerie, Gastronomie, Tourismus und Kultur. 2013 wurde er zudem Präsidenten der European Hotel Managers Association. Wir entbieten seiner Ehefrau und seinen Familienangehörigen unser herzliches Beileid.