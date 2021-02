Nachtleben Neue Kommission setzt sich für die Anliegen der Luzerner Bars und Clubs ein Das Nachtleben ist in Luzern längst ein wichtiger Wirtschaftszweig - doch fehlt ihm oft die Lobby, gerade auch in Coronazeiten. Das soll die «Bar & Clubkommission Luzern» nun ändern.

(hor) Das Luzerner Nachtleben ist praktisch tot. Seit Monaten gibt's weder Partys noch Konzerte oder bloss einen Absacker. Zumindest nicht legal. Die Coronapandemie trifft vor allem Bars, Clubs und Konzertlokale hart - und zeigt auch, dass diese kaum eine Lobby haben etwa in der Politik. Immerhin, etwas Positives hat die Krise: Viele Kulturbetriebe sind näher zusammengerückt und sie wollen nun ein Sprachrohr schaffen. In Luzern wird Mitte März eine Bar & Clubkommission nach dem Vorbild von Bern, Basel und Zürich gegründet, teilte die IG Kultur Luzern am Mittwoch mit.

Electro-Party im Rok Klub Bild: hor

Die Mitglieder der Kommission werden durch Networking, Beratung, Weiterbildung und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt. Zudem sollen ihre Anliegen und auch jene ihrer Gäste in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wahrgenommen werden. Schliesslich soll das Image des Nachtlebens als Teil des Kulturstandorts analog zu den anderen genannten Städten verbessert werden. Round Tables und weitere bereits bestehende Gefässe, die auf Austausch mit den Behörden setzen, werden laut der Mitteilung weitergeführt. Ebenso setzt sich das neue Netzwerk für eine gute Präventionsarbeit im Nachtleben ein.

Verein Safer Clubbing wird im Gegenzug aufgelöst

Im Gegenzug wurde der im Jahr 2008 gegründete Verein Safer Clubbing Luzern aufgelöst und in die neue Bar & Club Kommission Luzern überführt. Safer Clubbing Luzern setzte sich gemäss Mitteilung in den vergangenen Jahren mit hohem Engagement für eine lebendige Tanzkultur auf hohem Niveau ein und vertrat die Anliegen der Bar- und Nachkulturbetriebe auf politischer und behördlicher Ebene. Auch wurde mittels unterschiedlicher Projekte die Eigenverantwortung der Clubbesucher gestärkt und ein «informierter Umgang mit Substanzen, Alkohol und Sexualität im Nachtleben» ermöglicht.

Formell wird die Kommission unter dem Dach der Zentralschweizer Lobbyorganisation IG Kultur Luzern geführt und verwaltet. Ein Kommissionsvorsitz wird jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr durch die Kommission gewählt und wird durch eine Präventionsverantwortliche oder einen Präventionsverantwortlichen sowie durch die Geschäftsleitung der IG Kultur Luzern ergänzt.