Namenskontroverse Luzerner CVP darf Ergebnis der Basisbefragung veröffentlichen – 68 Prozent für neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» Das Parteischiedsgericht hat zu Gunsten der Parteileitung entschieden: Etwas mehr als zwei Drittel der Befragten sprechen sich für einen Namenswechsel aus. Der definitive Entscheid soll schon in einem Monat an der Delegiertenversammlung gefällt werden.

Erleichtert sei sie, sagt Karin Stadelmann. Die Präsidentin der Stadtluzerner CVP leitet zurzeit zusammen mit der Wikoner Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor die Kantonalpartei, weil CVP-Präsident Christian Ineichen auf einer mehrmonatigen Reise weilt.

«Wir freuen uns, dass nun bestätigt ist, dass das Vorgehen der Parteileitung rechtens war.»

Karin Stadelmann, Vizepräsidentin der Luzerner CVP.



Konkret geht es um die Basisbefragung, welche die Partei im April durchgeführt hat. Die Befragten konnten dabei angeben, ob sie für oder gegen den von der Parteileitung vorgeschlagenen neuen Namen «Die Mitte Kanton Luzern» sind. Gegen die Veröffentlichung des Resultats hatte sich alt Grossratspräsident Anton F. Steffen gewehrt, der darin eine unbotmässige Beeinflussung der Delegierten sah, die letztlich entscheiden müssen.

17 Prozent der Befragten haben teilgenommen

Entscheiden musste schliesslich ein Schiedsgericht. Das Urteil liegt nun vor, das Vorgehen der Parteileitung wird darin gestützt. Und die Luzerner CVP veröffentlicht sogleich das Ergebnis der Befragung: 68,3 Prozent sprachen sich für den neuen Namen aus, 31,7 Prozent dagegen. Von den insgesamt 17'000 angeschriebenen Personen haben 17 Prozent teilgenommen.

Karin Stadelmann spricht von einer «guten Rücklaufquote», vergleiche man den Wert mit anderen Basisbefragungen. Zum Ergebnis sagt sie: «68 Prozent sind ein guter Wert. Die Tendenz geht eindeutig zu einem Namenswechsel.» Das Ergebnis zeige, dass die Basis dem eingeschlagenen Weg gegenüber grundsätzlich positiv gesinnt sei.

C-Bewahrer pochen auf ausgewogene Diskussion

Und Anton F. Steffen? Er nimmt das Urteil zur Kenntnis, wie er auf Anfrage sagt. «Ein Urteil ist ein Urteil, ich äussere mich nicht dazu, ob es gut oder schlecht ist.» Er sei froh, dass sein Anliegen nach anfänglichen Schwierigkeiten überhaupt ernst genommen worden sei, so Steffen.

«Mein Anliegen war erfüllt, als das Parteischiedsgericht statutengemäss gewählt worden ist und sich mit meinem Antrag befasst hat.»

Kritik für das Vorgehen der Parteileitung gab es auch vom «Komitee für das C», das sich für den Kompromissvorschlag «CVP Luzern – Die Mitte» einsetzt. Der Sprecher der Gruppierung, der langjährige Grosstadtrat Albert Schwarzenbach, sagt:

«Das Resultat der Befragung ist nur bedingt aussagekräftig, weil die Leute sich nicht für Alternativen aussprechen konnten.»

Albert Schwarzenbach vom «Komitee für das C».

Zudem sei eine Beteiligung von 17 Prozent der Befragten «nicht gerade berauschend».

Dennoch stimmen ihn die über 30 Prozent, die sich gegen den neuen Namen ausgesprochen haben, zuversichtlich. «Es gibt doch noch viele Leute, die am C festhalten wollen und sich damit identifizieren. Das ist ein starkes Zeichen», sagt Schwarzenbach. Für das Komitee sei zentral, dass es bei der Delegiertenversammlung die gleiche Plattform erhalte wie die Befürworter des Namenswechsels. «Das hat bisher nicht geklappt», sagt Schwarzenbach in Anspielung an eine Broschüre der Parteileitung vom Frühjahr, in der nur prominente Verfechter der Namensänderung zu Wort kamen.

Delegierte entscheiden in Hochdorf

Karin Stadelmann betont, dass die Parteileitung eine breite Diskussion wünsche. Die Delegiertenversammlung findet – falls wegen der Coronalage überhaupt möglich – am 6. September in Hochdorf statt. Der für den Namenswechsel nötigen Statutenänderung müssen mindestens zwei Drittel zustimmen. Stadelmann erwartet 250 bis 300 Delegierte.

«Ich glaube, wir werden eine demokratisch würdige und lebhafte Diskussion erleben», sagt sie. Es werde wegen der Brisanz des Namenswechsels eine spannende Versammlung geben. «Wir werden genug Zeit und Raum einplanen für Wortmeldungen und Diskussionen», verspricht Stadelmann. Sie hofft auf ein Ergebnis, dass noch deutlicher als die Basisbefragung ausfallen wird. Stadelmann: «Ich würde mich über eine Zustimmung zum Namenswechsel von 70 Prozent oder mehr freuen.»