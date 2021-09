Namenswechsel Luzerner CVP fällt historischen Entscheid: Künftig heisst die Partei «Die Mitte Kanton Luzern» In Hochdorf sind am späten Montagabend die Würfel gefallen: Die Delegierten der Partei entscheiden sich für einen Namenswechsel.

Die Delegierten der Luzerner CVP in der Braui in Hochdorf. Bild: Pius Amrein

«Es erwartet uns ein historischer Moment», sagte die Vizepräsidentin der Luzerner CVP, Karin Stadelmann, am Montagabend in ihrer Eröffnungsrede. Gemeinsam mit ihrer Amtskollegin Michaela Tschuor führte sie durch die Delegiertenversammlung der Partei im Kulturzentrum Braui in Hochdorf. Und in der Tat: Auf der Agenda stand ein Traktandum, dass durchaus Zündstoff und historische Dimensionen bot. Es ging um nichts weniger als die heiss diskutierte «C»-Frage, welche die Partei seit Monaten bewegt.

331 Delegierte haben am Montag entschieden. Und das haben sie überdeutlich gemacht. 282 Delegierte sprachen sich für den Namen «Die Mitte Kanton Luzern» aus. Hingegen votierten nur 43 Delegierte für den Kompromissvorschlag «CVP Luzern – Die Mitte». Die anschliessende Statutenänderungen, die den neuen Namen in den Parteistatuten verankert, war nur noch Formsache. Die dafür nötige Zweidrittelmehrheit wurde deutlich erreicht.

Dem Entscheid vorangegangen war eine lange Diskussion über Sinn und Unsinn des «C». Der ehemalige Nationalratspräsident Ruedi Lustenberger skizzierte in seinem Referat zur Ausgangslage den Niedergang der Partei und erklärte, weshalb er sich nach anfänglicher Skepsis nun für den Namen «Die Mitte» ausspricht. Innert 40 Jahren habe sich der Wähleranteil fast halbiert, so Lustenberger. «Eigentlich hätten die Alarmglocken schon länger läuten sollen», sagte er. Nach Lustenberger sprach der Präsident der nationalen Mutterpartei, Gerhard Pfister. Er stiess ins gleiche Horn wie sein Vorredner. «Seit ich stimmberechtigt bin, gehörte die CVP nie zu den Wahlsiegern. Es ist mein Ziel, das noch vor meiner Pensionierung zu ändern», sagte Pfister. Und dafür braucht die Partei seiner Meinung nach einen neuen Namen, der sie vom Vorurteil, eine Partei der Katholiken zu sein, befreit.

Drei Anträge

Erst nach diesen Eingangsstatements kamen die drei massgeblichen Anträge an dieser Delegiertenversammlung ins Spiel. Der alt Grossratspräsident Anton F. Steffen, der die Parteileitung bereits in ein langwieriges Schiedsgerichtsverfahren bei der Basisbefragung im Frühling verwickelt hatte (wir berichteten), stellte den Antrag, nichts zu ändern. Geht es nach Steffen, sollte die Partei weiterhin einfach CVP heissen. «Unsere Partei braucht einen klaren Positionsbezug, der auch im Namen ablesbar ist», so Steffen. «Es wäre eine Schande, wenn sich die CVP wegen des C schämen müsste.»

Auf Steffen folgte Albert Schwarzenbach. Der alt Grossstadtratspräsident sprach für das «Komitee für das C». Dieses setzte sich für den Kompromissvorschlag «CVP Luzern – Die Mitte» ein. «Wir wollen ja alle das gleiche. Die Frage ist: unter welchem Namen?», schlug Schwarzenbach versöhnliche Töne an. Er verwies auf den Erfolg der CVP im Kanton Luzern: «Wir sind die grösste Partei im Kanton Luzern. Geschafft haben wir das mit dem C».

Für die Parteileitung warb Karin Stadelmann für den Namen «Die Mitte Kanton Luzern». Sie verwies auf die Wahrnehmung der CVP. «Wir werden zu stark als katholisch identifiziert. Und das wird gleichgesetzt mit konservativ und rückständig.» Die Haltung der Partei sei nicht das Problem, sondern die Marke. «Gehen wir gemeinsam in die Zukunft: Ab durch die Mitte», rief sie zum Abschluss ihres Votums in den Saal.

Junge wollen neuen Namen

Danach hatten die Delegierten die Möglichkeit, sich zu äussern. Dabei wurde klar, dass es in der Partei durchaus Stimmen gibt, die Mühe haben mit der Abkehr vom «C». «Christliche Werte sollen weiterhin unser Orientierungspunkt bleiben», sagte etwa Xaver Vogel. Auch alt Regierungsrat Markus Dürr warb für den Kompromissvorschlag. «Eine Kantonalpartei darf ohne weiteres einen eigenen Namen haben», sagte er. Auch Kurt Bischof, langjähriger persönlicher Mitarbeiter von CVP-Regierungsrat Reto Wyss, warb für den Erhalt des «C»: «Die Mitte ist kein Wert und hat null Inhalt und null Leidenschaft.»

Es waren vor allem die jungen Votanten, die sich vehement für den neuen Namen aussprachen. «Stimmt für die Mitte Kanton Luzern. So werden wir künftig auch für Junge wählbar», sagte etwa Hanspeter Renggli. Luca Boog, Präsident der Jungen Mitte Kanton Luzern, verwies auf den Mitgliederzuwachs, den seine Organisation seit dem Namenswechsel zu verzeichnen hatte. Auch prominente Parteimitglieder wie Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger oder Nationalrätin Ida Glanzmann-Hunkeler setzten sich für den neuen Namen ein.

Am Ende der Diskussion zog Anton F. Steffen seinen Antrag zurück und unterstützte den Kompromissvorschlag – ohne Erfolg, wie sich später zeigte.