Nanopartikel in Sonnencrèmes – Deklaration hat noch Verbesserungspotenzial

Die Eigenschaften von Nanomaterialien können sich nachteilig auf die menschliche Gesundheit auswirken – beispielsweise, wenn freigesetzte Partikel in den Körper gelangen, sich dort verteilen und in verschiedenen Organen anreichern. Deshalb kann ein Nanomaterial durchaus andere toxische Eigenschaften aufweisen oder in andere Organe gelangen als grösseres Material. Die Risiken von Nanopartikeln werden derzeit weltweit erforscht. Insbesondere der Einsatz von Titandioxid wurde in den letzten Wochen kontrovers diskutiert. (pd)