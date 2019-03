Nanu, wofür ist denn diese Plattform auf der Reuss mitten in Luzern? Durch welche Gesteinsarten wird sich die Tunnelbohrmaschine für die Bypass-Autobahn dereinst fressen? Wo verläuft der Felsen? Antworten darauf liefert die gestern gestartete, geologische Untersuchung. Roman Hodel

Von dieser Plattform aus bei der St.-Karli-Brücke werden die Sondierbohrungen für den Bypass durchgeführt. (Bild: Alexandra Wey/Keystone, Luzern 25. März 2019)

Das auf der Plattform installierte Bohrgerät wird an insgesamt drei Orten in der Reuss Bodenproben nehmen. «Anhand dieser können Geologen danach bestimmen, auf welches Gestein die Tunnelbohrmaschine bei den verschiedenen Abschnitten des Bypasses treffen wird», sagt Astra-Sprecherin Esther Widmer. Zudem lässt sich dank der Sondierbohrungen der Verlauf der Oberfläche des Felsens und dessen Verwitterungsgrad erkunden. Neben den drei Bohrungen in der Reuss gibt es an 90 weiteren Standorten auf der künftigen Bypass-Strecke zwischen Emmen und Kriens sowie im Raum Buchrain-Rathausen-Ibach ebenfalls geologische Untersuchungen.

Zwar kennen Geologen die Gesteinsarten in diesem Gebiet bereits durch den Bau des Sonnenberg- oder Reussporttunnels in den 1970er Jahren, doch laut Widmer müssen die Bohrungen exakt am richtigen Standort erfolgen:

«Selbst beim Bau der dritten Belchen-Röhre zwischen den Kantonen Solothurn und Basel waren zahlreiche Sondierbohrungen nötig, obschon diese praktisch parallel zu den bestehenden Tunnels verläuft.»

Die Demontage des Bohrgeräts und des Pontons bei der St.-Karli-Brücke hängt vom Arbeitsfortschritt ab, ist gemäss Widmer aber fürs erste auf den Mittwoch in einer Woche terminiert. Insgesamt werden die geologischen Untersuchungen für den Bypass bis Ende Jahr dauern.