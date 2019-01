Nationalbank hilft Kanton Luzern aus den roten Zahlen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) schüttet trotz Verlust eine zusätzliche Milliarde an Bund und Kantone aus. Davon gehen fast 64 Millionen Franken an den Kanton Luzern, dessen Rechnung 2019 somit im Plus statt wie budgetiert im Minus abschliessen dürfte.