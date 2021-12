Nationale Abstimmung Luzerner Komitee setzt sich für die Medienvielfalt ein In Luzern unterstützt das Komitee «Ja zur Medienvielfalt, Ja zu unserer Demokratie» das Medienpaket, über welches die Schweiz am 13. Februar abstimmt. Breite Unterstützung kommt von den Luzerner Bundespolitikern.

Im Kanton Luzern hat sich ein Komitee gegründet, das sich für die Annahme des Medienpakets einsetzt, über welches die Schweiz am 13. Februar 2022 abstimmt. Dem Komitee gehören nebst den Verlegerinnen und Verlegern der lokalen Landzeitungen und Medien auch fünf Nationalrätinnen und Nationalräte sowie Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte) an.

Das Medienpaket, über welches am 13. Februar abgestimmt wird, soll auch die regionale Berichterstattung stärken. Bild: Pius Amrein (Luzern, 1. März 2021)

In einer Mitteilung wird begründet, die «Luzerner Zeitung» sowie über ein halbes Dutzend Regionalzeitungen, weitere Publikationen und Onlinemedien seien das Rückgrat für die lokale und regionale Berichterstattung. Ihre Existenz sei jedoch in Gefahr. Seit Jahren sinken die Werbeeinnahmen, die heute zu den Techgiganten ins Ausland abfliessen würden. «Eine qualitativ gute Berichterstattung zu Politik, Kultur, Wirtschaft und weiteren Themen ist für unsere Demokratie sehr wichtig», heisst es in der Mitteilung weiter. Facebook, Youtube und andere Kanäle könnten die Diskussion zwar bereichern, die Medien aber nicht ersetzen, welche Fakten aufarbeiten und Meinungen einordnen würden.

Das Medienpaket setze die bewährten Hilfen für den Versand der Zeitungen fort und fördere neu auch Onlinemedien. Konzessionierte Radios und Fernsehstationen würden ebenfalls mehr Unterstützung erhalten. Gleichzeitig werde die Ausbildung der Journalistinnen und Journalisten gestärkt.