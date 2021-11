Nationale Impfwoche Nicht mal halb so viele Erstimpfungen wie geplant: Luzern hat das Ziel deutlich verpasst Statt der geplanten 5000 Erstimpfungen wurden während der nationalen Impfwoche im Kanton Luzern nur deren 2300 verabreicht. Nun legt der Kanton mit den Auffrischungsimpfungen so richtig los – wofür viele Angebote der Aktionswoche bestehen bleiben.

Die Impfstation in der Ikea Rothenburg zieht bald weiter – allerdings wird das mobile Testzentrum Teil der kommenden «Booster-Tour».



Bild: Dominik Wunderli (Rothenburg, 09.11.2021)

Gross war die Erwartung, ernüchternd die Bilanz. Während der nationalen Impfwoche vom 8. bis 14. November lancierte der Kanton Luzern mehrere neue Informations- und Impfangebote. Das Ziel: einer Durchimpfung von 80 Prozent näher zu kommen. Bezogen auf die impffähige Bevölkerung beläuft sich die Durchimpfungsrate im Kanton Luzern derzeit auf 75,2 Prozent.

Die niederschwelligen Angebote, für die der Kanton fast 2 Millionen Franken beim Bund beantragte, stiessen laut Mitte-Regierungsrat Guido Graf zwar «auf grossen Anklang». Dennoch sagt der Gesundheitsdirektor: «Leider wurde das Angebot nicht so stark nachgefragt, wie wir das erwartet und uns gewünscht hatten.» Angestrebt habe der Kanton mindestens 5000 Erstimpfungen, durchgeführt wurden deren 2302. Das sind ungefähr doppelt so viele wie in den Vorwochen. Weiter wurden 1824 Zweitimpfungen verabreicht sowie 3144 Dritt- und Auffrischungsimpfungen – dritte Impfungen erhalten immungeschwächte Personen wie Chemopatienten oder Organspendepatientinnen. Insgesamt hielten also 7270 Personen ihren Oberarm für die Spritze hin.

Dringlicher Vorstoss zur Impfwoche Der Erfolg der Impfwoche interessiert auch die Luzerner Parteien. Am Montagmorgen hat Mitte-Kantonsrat Ferdinand Zehnder (Luzern) einen dringlichen Vorstoss dazu eingereicht. Er will etwa wissen, wie die Beratungsangebote genutzt wurden, welche Erkenntnisse der Kanton daraus ziehe, wie viele Mitarbeitende für die Woche eingestellt wurden oder welche Zeit- und Prozessverzögerung die Impfwoche auf den Prozess der Auffrischungsimpfung habe. Die Anfrage wird frühestens am nächsten Sessionstag am 6. Dezember behandelt. (lf)

Angebote bleiben über Impfwoche hinaus bestehen

Die grösste Nachfrage gab es laut David Dürr, Dienststellenleiter Gesundheit und Sport, mit 788 Erstimpfungen im Luzerner Kantonsspital. Gefolgt vom Angebot bei der Autobahnraststätte Neuenkirch-Ost mit rund 400 Erstimpfungen. Dennoch wird ausgerechnet Letzteres nicht weitergezogen. Grund dafür ist laut Dürr die «nicht ganz einfache Infrastruktur». Weiter sagt er: «Mit dem neuen Augenmerk auf die Booster-Impfung ist die Raststätte als Impfstandort ungeeignet.» Denn für die Auffrischung wird Moderna oder Pfizer/Biontech gespritzt. In Neuenkirch wurden nur Johnson & Johnson-Dosen verabreicht – wovon nur eine Injektion nötig ist –, da die Raststätte in erster Linie Personen auf der Durchfahrt spontan anzieht.

Die restlichen neu lancierten oder wieder aufgenommenen Angebote bleiben bestehen. Dazu gehören die Impfungen an den Standorten Wolhusen und Sursee des Luzerner Kantonsspitals, das Impfzentrum in Hochdorf, der Impftruck, das Impfschiff sowie die Impfungen auf Bestellung. Der Standort bei der Ikea Rothenburg wird zwar auch verschwinden, allerdings plant der Kanton hier eine Tour durch Luzern. Diese soll insbesondere eine «Booster-Tour» sein. «Wir sind daran, eine solche mit Impftruck und den mobilen Impfstationen zusammenzustellen», sagt Dürr. Genauer darüber informiere der Kanton zu einem späteren Zeitpunkt.

Auffrischungsimpfung per «Booster-Tour»

Bereits seit dem 4. November bietet das Luzerner Kantonsspital die Auffrischungsimpfung an. Seit dem 15. November werden sie mit Voranmeldung auch in den kantonalen Impfzentren sowie ohne Voranmeldung an allen dezentralen Impfstandorten verabreicht. Voraussetzung ist, dass die letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt und die impfwillige Person mindestens 65 Jahre alt ist. Wann die Booster-Impfung für Jüngere zugelassen wird, ist noch unklar. Die Gespräche zwischen Bund und Kantonen dazu finden am Mittwoch statt (wir berichteten). Dürr versichert: «In Luzern werden die Booster-Impfungen für unter 65-Jährige ab dann verabreicht, wenn es erlaubt wird.» Er weist jedoch darauf hin, dass eine Priorisierung nach Altersgruppen wahrscheinlich sei.

Ob die Auffrischungsimpfung mit Moderna oder Pfizer/Biontech erfolgt, spielt grundsätzlich keine Rolle. Die Eidgenössische Kommission für Impffragen empfiehlt zwar, sich mit dem gleichen Stoff wie die ersten beiden Male zu impfen. Dürr sagt aber: «Wenn eine Person den anderen Impfstoff bevorzugt und ausdrücklich eine sogenannte Kreuzimpfung wünscht, darf sie diese haben.»