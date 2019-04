Nationalratswahlen: FDP Frauen Kanton Luzern erstmals mit eigener Liste Zum ersten Mal überhaupt treten die FDP Frauen Kanton Luzern bei den kommenden Nationalratswahlen mit einer eigenen Liste an. Bisher stellen sich acht Kandidatinnen zur Verfügung.

(pd/mod) «Die Liste ist eine ideale Ergänzung zur FDP-Hauptliste. Die Rekrutierung erfolgte in enger Absprache mit uns und wir sind stolz, dass wir diese Kandidatinnen gewinnen konnten», lässt sich FDP-Kantonalpräsident Markus Zenklusen in einer Medienmitteilung zitieren. Entsprechend werden die FDP Frauen an der kantonalen FDP-Delegiertenversammlung vom 17. April beantragen, dass eine Listenverbindung zwischen der FDP-Hauptliste und der Liste der FDP Frauen eingegangen wird.

Auf der Liste der FDP Frauen Kanton Luzern kandidieren (alphabetisch):

Karin Freiburghaus, Adligenswil

Priska Hafner, Grosswangen

Susanne Heer, Horw

Branka Kaiser, Luzern

Marion Maurer, Adligenswil

Hildegard Meier, Willisau

Karin Ruckli, Luzern

Kathrin Scherer, Meggen

Für den Ständerat empfehlen die FDP Frauen den bisherigen Ständerat Damian Müller (Hitzkirch).