Nationalratswahlen: Luzerner CVP und FDP machen erneut gemeinsame Sache

Bei den letzten Nationalratswahlen löste die SVP die CVP erstmals als wählerstärkste Luzerner Partei ab. Während die CVP einen Wähleranteilsverlust von 3,2 Prozent hinnehmen musste und bei 23,9 Prozent landete, legte die SVP nahezu im gleichen Ausmass zu und kam auf 28,2 Prozent. Beide Parteien konnten ihre drei Mandate am 18. Oktober 2015 verteidigen. Der CVP gelang dies jedoch nur ganz knapp – und nur dank der erstmals in ihrer Geschichte eingegangenen Listenverbindung mit der FDP und den Zusatzstimmen, die BDP und EVP als weitere Listenpartner brachten.

Verluste erlitt vor vier Jahren auch die GLP, die ihren 2011 gewonnenen Nationalratssitz wieder an die SVP verlor – Roland Fischer wurde abgewählt. Die FDP konnte ihre beiden Mandate verteidigen. SP und Grüne kamen unverändert auf einen Sitz. Neu in die grosse Kammer gewählt wurden Andrea Gmür (CVP) und Franz Grüter (SVP). Beide streben heuer den Wechsel in den Ständerat an, kandidieren aber gleichzeitig auch für den Nationalrat. (nus)