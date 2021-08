Wespen machen sich diesen Sommer rar – wieso es heuer nicht brummt

Die Hornisse (Vespa crabro) ist eine der neun in der Schweiz vorkommenden Wespenarten. Sie fällt auf durch ihre Grösse von bis zu 3,5 Zentimeter und rot gefärbten Stellen am Körper. Die Hornisse geht entgegen der landläufigen Meinung sparsam mit ihrem Gift um. Gemäss der Umweltberatung Luzern wären über 1000 Hornissenstiche nötig, um einen nicht allergischen Menschen ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die Hornisse gehört zu den seltensten Wespenarten der Schweiz. In Deutschland ist sie gar geschützt.