Naturmuseum und Historisches Museum «Unglaublich dilettantisch», «Hauruck-Übung»: Luzerner Grossstadträte rügen das Vorgehen des Kantons Stadtluzerner Parlamentarier beschwören die Exekutive, die vom Kanton geplante Museums-Verschiebung kritisch zu begleiten.

Das Naturmuseum am Kasernenplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. Januar 2021)

Vergangene Woche hat der Kanton Luzern sein Vorhaben bekräftigt, das Kantonsgericht in die beiden Museumsgebäude am Kasernenplatz zu zügeln. Das Naturmuseum und das Historische Museum würden zusammengelegt und müssten ins Zeughaus an der Museggstrasse ausweichen. Damit hat die Interpellation der SP zum Gerichtsstandort, die heute im Stadtluzerner Parlament behandelt wurde, an Brisanz gewonnen. Verschiedene Grossstadträte äusserten sich an der Sitzung kritisch zur Planung und zur Kommunikation des Luzerner Regierungsrates.

«Der Stadtrat hat sich bisher gegenüber der Kantonsregierung vornehm zurückgehalten», stellte Christian Hochstrasser (Grüne) fest. «Für den Moment finde ich das auch in Ordnung.» Dass der Umzug des Gerichts an die Reuss eine BZO-Revision brauche, sei Hochstrasser sich bisher nicht bewusst gewesen. Er sei auch bereits mehrfach gefragt worden, ob die Grünen bereits ein Referendum ankündigen würden. Hochstrasser weist jedoch darauf hin, dass die BZO-Revision erst durch das Parlament gehen muss. Er bezeichnet das Vorgehen des Kantons als «unglaublich dilettantisch». Hochstrasser: «Dieses Projekt hat sicher nicht den besten Start genommen.»

Braucht es eine Gerichtsmeile?

Judith Wyrsch (GLP) bedauert, dass «die Standort-Evaluation des Kantons ohne Beteiligung der Stadt zustande gekommen ist». Sie stellt sich die Frage, ob das Gericht tatsächlich eine 1A-Meile benötige. «Störend ist an der jetzigen Ausgangslage zudem, dass die Gelder für die Sanierung jahrelang blockiert wurden und jetzt fürs Gericht plötzlich fliessen», so Wyrsch.

Erstunterzeichner Mario Stübi (SP) hielt fest: «Unsere Fraktion kann die Pläne des Kantons bisher nicht nachvollziehen.» Er erwarte, das das Lobbying vonseiten Stadtrat gegen dieses Vorhaben nun beginne. Auch Silvio Bonzanigo (parteilos) betonte:

«Wir tun gut daran, die Diskussion über dieses Thema wachzuhalten und uns nicht vom Kanton vorführen lassen mit einem Vorschlag, den er aus dem Hosensack heraus entwickelt hat.»

Bonzanigo bezeichnet das Vorgehen des Kantons als «Hauruck-Übung»; die bisherigen Abklärungen sei viel zu eng geführt worden, viele mögliche Standorte habe man gar nicht erst erwogen.

Versöhnlicher äusserte sich CVP-Grossstadtrat Andreas Felder: Die CVP wünsche sich, dass man offen an diese Frage herangehe. Man sollte das Projekt als Chance für Gericht und Museen sehen. «Auch wir wollen das Gewicht der Museen einbringen», betonte Felder. «Aber ich denke, jetzt ist es zu früh, definitiv dazu Stellung zu nehmen.»