Neben dem Regionalen Eiszentrum Luzern entsteht vielleicht bald ein Hotel Ein bis jetzt leerstehendes Grundstück neben der Eishalle soll überbaut werden. Damit soll der Betrieb des Eiszentrums langfristig gesichert werden.

Hier, auf dem zurzeit leerstehenden Areal südwestlich der Eishalle, soll eine Überbauung entstehen. Bild: Archiv

Das Regionale Eiszentrum Luzern weist ein strukturelles Defizit von jährlich 300 000 bis 400 000 Franken auf. Um den kostenintensiven Betrieb langfristig zu sichern, soll die Regionale Eiszentrum AG Luzern (REZ) nun die Möglichkeit erhalten, das Grundstück südwestlich der Eishalle an der Tribschenstrasse von einem privaten Investor entwickeln zu lassen. Luzerns Stadtrat will dafür die planerischen und privatrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Das teilte er am Freitag vormittag mit.

Das Areal steht zurzeit leer. Die Eiszentrum AG vermietet es zeitweise, etwa für Anlässe wie das Streetfood Festival. Gemäss Absicht des Stadtrats soll es nun also demnächst überbaut werden. Der Stadtrat hält dazu fest: «Im Rahmen eines Investorenmodells soll ein Gebäude entstehen, das einen Ertrag abwirft, welcher der Regionalen Eiszentrum AG (REZ) einen finanziell tragbaren Eissportbetrieb ermöglicht.»

Im Vordergrund stehe dabei ein Hotelbetrieb, sagt Stadtpräsident Beat Züsli: «Auch eine Büronutzung wäre denkbar.» Auch für Philipp Studhalter, den Präsidenten der REZ AG, steht eine Hotelnutzung im Vordergrund:

«Ein Hotel im Drei-Sterne-Bereich ist im Event-Bereich in Luzern ein grosses Bedürfnis.»

Sein Einzugsgebiet könnte bis zur Messe Luzern mit ihren zahlreichen Konferenzen und Meetings reichen, sagt Studhalter, der die REZ AG seit 2014 präsidiert; seit einigen Jahren ist er auch Präsident des FC Luzern.

Gemäss Stadtrat ist geplant, der REZ AG auf diesem Grundstück ein selbständiges und dauerndes Baurecht einräumen. Diese erhält somit die Möglichkeit, einem Investor ein Unterbaurecht zu vergeben für die Projektierung, Realisierung und den Betrieb einer Nebennutzung. Die REZ sei bereits mit möglichen Interessenten in Kontakt, sagt Stadtpräsident Züsli. Das bestätigt REZ-Präsident Philipp Studhalter auf Anfrage. Namen will er aber noch keine nennen: «Dafür ist es noch zu früh.»

Die Stadt besitzt 46,55 Prozent der Aktien der REZ AG. Damit ist gemäss Stadtpräsident Züsli sichergestellt, dass die Stadt angemessen Einfluss nehmen und ihre Interessen wahren kann.

Baurechtszins von 300 000 Franken

Die REZ AG wird der Stadt für die Nutzung des Baurechts einen jährlichen Baurechtszins von mindestens 300 000 Franken zahlen müssen. Erzielt die REZ AG aus der Bebauung des geplanten Unterbaurechts einen höheren Zins, schuldet sie auch diesen vollumfänglich der Stadt. Im Gegenzug wird die Stadt der REZ AG zur Mitfinanzierung der Eiskosten einen jährlichen Beitrag von 300 000 Franken zahlen. Für die Stadt handelt es sich gemäss Stadtpräsident Züsli somit um ein Nullsummen-Spiel - «ausser der Unterbaurechtszins ist höher als 300 000 Franken». Entscheidend sei aber, «dass so der Betrieb des Eiszentrums langfristig gesichert werden kann».