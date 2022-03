Nebikon Frontal ins Geländer geprallt: Autofahrer muss nach Selbstunfall mit Verletzungen ins Spital Warum das Auto neben der Strasse landete, ist derzeit unklar. Es entstand ein Sachschaden von 50'000 Franken.

Der Fahrer verletzte sich beim Selbstunfall. Bild: Luzerner Polizei

Aus noch ungeklärten Gründen kam ein Autofahrer in Nebikon Süd am Donnerstagabend um kurz vor 21.30 Uhr von der Strasse ab. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit. Das Auto prallte in der Folge zuerst gegen ein Verkehrsschild und anschliessen frontal gegen eine Betonstützmauer und ein Geländer.

Das Auto war nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

Der Fahrer verletzte sich gemäss Polizei beim Unfall und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden von 50'000 Franken. (lil)